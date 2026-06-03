VIDEO | Nouă elevi de la Colegiul Național „HCC” Alba Iulia, șefi de promoție 2026: Au încheiat studiile liceale cu media generală 10

Nouă elevi de la Colegiul Național „HCC” Alba Iulia, șefi de promoție 2026: Au încheiat studiile liceale cu media generală 10

Nouă elevi de la Colegiul Național „HCC” Alba Iulia sunt șefi de promoție 2026, toți având media generală 10 la încheierea studiilor liceale.

În acest an, 9 elevi au primit titlul de șef de promoție și alți 24 de elevi au fost premiați pentru modul în care au promovat imaginea colegiului la nivel județean, național și internațional.

Nouă elevi, care au avut cea mai mare medie în cei patru ani de studiu, 10, au fost declarați șefi de promoție. Este vorba despre:

-Cisteian Răzvan Ioan, clasa a XII-a A – matematică-informatică

-Crețiu Darius, clasa a XII-a B – matematică-informatică intensiv engleză

-Dumitru David Ștefan, clasa a XII-a B – matematică-informatică intensiv engleză

-Paven Eduard Alexandru, clasa a XII-a B – matematică-informatică intensiv engleză

-Coman Carla Maria, clasa a XII-a D – științe ale naturii

-Făt Alina, clasa a XII-a D – științe ale naturii

-Popa Ioana, clasa a XII-a D – științe ale naturii

-Mariș Maria, clasa a XII-a D – științe ale naturii

-Țuțui Eliana, clasa a XII-a G, științe sociale

În același cadru festiv au fost decernate și două premii „Romulus Rusan”, acordate de Fundația „Ana Blandiana – Romulus Rusan” celor mai buni absolvenți, respectiv Carla Maria Coman și Eliana Țuțui.

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