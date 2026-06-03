FOTO: Olimpia Aiud, dublă campioană județeană, la Under 14 și Under 15 clasic, fără înfrângere! „Olimpicii” duc mai departe tradiția fotbalului din municipiu
Olimpia Aiud, dublă campioană județeană, la Under 14 și Under 15 clasic, fără înfrângere, în competițiile AJF Alba | „Olimpicii” duc mai departe tradiția fotbalului din municipiu
În această ediție, 2025/2026, Olimpia Aiud a devenit de două ori campioană județeană, la Under 14 clasic și Under 15 clasic. La categoria Under 14, gruparea aiudeană dă și golgheterul eșalonului, pe Cătălin Indrei, cu 36 de reușite.
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Ambele titluri au venit în urma unor evoluții extraordinare, fără înfrângere! La Under 14 au fost 9 victorii și o remiză (golaveraj 53-5), iar la Under 15 victorii pe linie, 9 jocuri adjudecate (golaveraj 53-3)
Olimpia ține steagul sus în municipiul aiudean, în privința „sportului rege”, asta până se concretizează noul club, CS Municipal Aiud. Și din acest punct de vederee merită toată admirația oameni precum Ioan Demeter, Marius Călușer sau Gabriel Szekely (antrenor la 2015 și mai mici, mixt), care nu au lăsat Olimpia să dispară.
În plus, Olimpia a încheiat pe locul 3 la Under 17-16 județean (locul secund la Under 17, după CIL Blaj), de asemenea fiind golgheter Darian Marian, cu 41 de goluri.
Antrenor coordonator este Marius Ștefan Călușer, totodată și vicepreședinte al clubului. În luna mai, antrenorul Marius Călușer a lipsit, din motive medicale, probleme de sănătate (internat în Spitalul Județean de Urgență Alba).
În respectiva perioadă, timp de o lună, Gabriel „Bebe” Szekely, care a format echipa mixtă, s-a ocupat de echipele Under 14, Under 15 și Under 17 (la prima categorie evolua și fiul său), alternativ cu Cristian Buta, delegatul clubului și antrenor la nevoie la Under 17 (unde jucau și băieții săi).
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