FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
Compania Națională de Investiții (CNI) a recepționat obiectivul denumit ,,Construire Secție de Psihiatrie a Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”. Anunțul a fost făcut vineri, 29 mai 2026.
„Investiția contribuie la creșterea accesului populației județului Alba la servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor actuale din domeniul sănătății mintale, prin asigurarea unor spații adecvate pentru asistență medicală în regim ambulatoriu și spitalizare.
Realizarea acestui obiectiv reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii sanitare și în îmbunătățirea calității actului medical, în beneficiul pacienților și al personalului medical, mai scrie sursa citată.
Investiția a fost realizată de Compania Națională de Investiții – C.N.I. S.A. cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar lucrările au fost executate de TOBIMAR CONSTRUCT SRL.”, se arată într-o postare făcută de Compania Națională de Investiții”, se arată într-o comunicare publică a CNI.
foto: CNI
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție […]
Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia Municipiul Alba Iulia continuă procesul de modernizare a infrastructurii edilitare, prin finalizarea unui important proiect de extindere a rețelelor de apă potabilă și canalizare menajeră, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Autoritățile locale au recepționat lucrările […]
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute Un proiect de digitalizare a serviciilor publice, finanțat prin Programul „Regiunea Centru" urmează să fie implementat de către Primăria Zlatna. Proiectul contractat prin Programul „Regiunea Centru", cu titlul „Dezvoltarea serviciilor de digitalizare […]
România, într-o ,,recesiune extrem de dură", aproape de stagflație. Economist: „Este cel mai prost scenariu în care se putea afla țara. 75.000 de locuri de muncă ar putea dispărea până la finalul anului"
