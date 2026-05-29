FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”

Bogdan Ilea

acum 2 ore

Compania Națională de Investiții (CNI) a recepționat obiectivul denumit ,,Construire Secție de Psihiatrie a Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia”. Anunțul a fost făcut vineri, 29 mai 2026. 

„Investiția contribuie la creșterea accesului populației județului Alba la servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor actuale din domeniul sănătății mintale, prin asigurarea unor spații adecvate pentru asistență medicală în regim ambulatoriu și spitalizare.

Realizarea acestui obiectiv reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii sanitare și în îmbunătățirea calității actului medical, în beneficiul pacienților și al personalului medical, mai scrie sursa citată.

Investiția a fost realizată de Compania Națională de Investiții – C.N.I. S.A. cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar lucrările au fost executate de TOBIMAR CONSTRUCT SRL.”, se arată într-o postare făcută de Compania Națională de Investiții”, se arată într-o comunicare publică a CNI.

foto: CNI

