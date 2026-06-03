FOTO | Cea mai veche biserică din Zlatna, monument istoric de importanță națională, în pragul restaurării: Contract de lucrări de aproximativ 2 milioane de euro

Cea mai veche biserică din Zlatna, monument istoric de importanță națională, în pragul restaurării: Contract de lucrări de aproximativ 2 milioane de euro

Primăria Zlatna a lansat, marți, 2 iunie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a execuției lucrărilor afarente obiectivului de investiții „Conservare-restaurare Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, oraș Zlatna”.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 10.154.082 lei (echivalentul a 1,93 milioane euro), fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 24 iunie 2026.

Atestată documentar la anul 1424, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Zlatna, este unul dintre monumentele istorice, pe nedrept, prea puțin cunoscute.

Este cea mai veche biserică din Zlatna și este considerată „lăcașul de cult românesc la care se remarcă cel mai substanțial aport al stilului gotic”, se arată pe site-ul Museikon Alba Iulia. Biserica este monument istoric de arhitectură de importanță națională, pentru restaurarea căruia Primăria Orașului Zlatna a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru un contract de finanțare nerambursabilă.

Contractul „Conservare-restaurare Biserica Adormirea Maicii Domnului Zlatna” este finanțat prin intermediul Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027, Prioritatea: 8. „O regiune atractivă”, Acțiunea: 8.2 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru. Valoarea totală a proiectului este de 17.792.340,24 lei din care suma nerambursabilă este de 15.123.489,20 lei.

Monument de importanță națională

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” este monument de importanță națională, categoria A și este înscris în LMI 2015 a județului Alba la nr. 650, având cod AB-II-m-A- 00400. Acest monument este un exemplu rar de biserică românească zidită în stil gotic în prima jumătate a secolului al XV-lea, probabil 1424.

Așa cum atestă inscripțiile descoperite cu ocazia unei renovări din anul 1744: „(…) s-au zidit această sfântă biserică, dintâi cu tinda până la mijlocul zidululu (sic!), cu toată chieltuiala dumnealui jupanului Stănislav (sic!) Hraboru i jupanița ego Anca, și păntru acest lucru cât arată mai sus s-au aflat chieltuiala cinjsprăzeace sute de florinț; și murind, au rămas neisprăvit(ă). Iar la an 1696 atuncea s-au apuca(t) jupanu Dobra Anghel și cu jup(a)nu Iacov Ioanăș și au zidit-o cu toată chieltuiala dumnealor: bolta tinzii și turnul; și s-au făcut chieltuiala (…)”.

Restul de cel puțin două rânduri și jumătate de text nu s-a mai păstrat, dar cronica continuă cu: „În an 1744 au răpăosat jupânu Roșca Ion și au lăsat bisearecii doao sute și 50 de florinți pentru zugrăvitu aceștii sf(in)te bisea(ri)ci, ca să fie ctitor și să(-l) pomenească la sfânta liturghie. Zugrăvitu-s-au această sfântă bisearică în zilele înălțatei crăesie Mariei Tereziei (… ) (fii)nd vlădica (…) (I)nochientie de Sadu (…); ostenitor și îndemnător și ctitor acestui lucru la ziditul oltariului și la zugrăvitul besearecii au fost Popa Ivan i sin ego Popa Pătru”.

În 1937 a fost renovat exteriorul și s-au efectuat picturi noi în biserică, context în care au fost scoase la iveală și curățate o serie de picturi vechi, documentate de Virgil Vătășianu. Intervențiile recente au avut însă cel mai mare impact.

Astfel, în 1993-1998, a avut loc o renovare masivă: s-a refăcut pictura din interior, au fost puse în valoare unele elemente (portalul sudic, ferestrele tâmplei), s-au introdus sisteme de apă potabilă și gaz metan. Intervențiile au fost însă agresive, elemente ale vechilor picturi fiind acoperite sau completate de artiștii contemporani. În plus au apărut degradări ale tencuielilor exterioare, acoperișului, fisuri ale zidăriei, deteriorări ale elementelor de piatră.

Obiectivele intervenției

În cadrul proiectului se va repara acoperișul, se vor efectua lucrări de consolidare a zonelor de zidărie dislocată, un dren perimetral, hidroizolații exterioare, restaurarea componentelor artistice din piatră inclusiv tratarea biologică, se vor înlocui instalațiile de alimentară cu apă potabilă și canalizare pluvială și se vor executa lucrări de amenajare exterioară, inclusiv marcarea în exterior a urmelor ruinelor descoperite în cadrul cercetării arheologice pentru evidențierea fazelor de construcție și instalație de iluminat arhitectural.

Prin organizarea unor evenimente și activități culturale și sociale, biserica va deveni un spațiu multicultural care va oferi u spațiu optim pentru organizarea diferitelor activități și evenimente, precum lansări de cărți, concerte de muzică clasică, activități de informare privind monumentul istoric cu scopul descoperirii istoriei monumentului și al orașului etc.

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