Echipa națională a României și-a aflat adversara din barajul de menținere în Liga B din Nations League, cele 4 variante fiind Estonia, Belarus, Insulele Feroe și Cipru. Tragerea la sorți de la Nyon a decis Estonia, returul – acasă

România face parte din aceeași urnă cu celelalte 3 echipe care au terminat pe ultimul loc în grupele lor din Liga B, Israel, Georgia și Macedonia de Nord.

În primăvară, naționala României va disputa un baraj în dublă manșă împotriva uneia dintre Estonia, Belarus, Insulele Feroe sau Cipru, echipele care s-au clasat pe locul 2 în grupele din Liga C.aționala României va disputa manșa retur pe teren propriu. De principiu, datele barajului vor fi joi, 25 martie 2027, sau sâmbătă, 27 martie 2027, respectiv duminică, 28 martie 2027, sau marți, 30 martie 2027