CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Unirea Alba Iulia, derby-ul Seriei 7 din Liga 3, etapa 14!

CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Unirea Alba Iulia, derby-ul Seriei 7 din Liga 3, sâmbătă, ora 14.00!

Rundă importantă pentru liderul CSM Unirea Alba Iulia, „alb-negrii” având parte de o deplasare extrem de dificilă, la Ghiroda și Giarmata Vii.

CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 4, 22 puncte) – Unirea Alba Iulia (locul 1, 32 puncte), vineri, ora 14.00, pe „Emilian Pavel”, în tur 0-0.

Pentru prima clasată, cu 9 victorii consecutive, urmează o confruntare pe muchie de cuțit, cu reverberații semnificative în privința punctajului cu care va accede în play-off. Întâlnire cu miză, mai ales că în tur, pe „Cetate”, a fost remiză, cu două puncte irosite de marea favorită la promovare. Bănățenii, imbatabili în disputele externe din Alba (8 puncte), vin după un 3-0 la Cugir și sunt în mare luptă pentru accederea în „careul de ași” cu CSM Deva sau CIL Blaj (la egalitate de puncte).

Albaiulienii au avut mereu jocuri greu de rezolvat, în noiembrie anul trecut ,1-1 în deplasare, o remiză ce i-a clatinat decisiv scaunul lui Alexandru Pelici, iar în primăvară, 2-1 pe „Cetate”, succes ce a blocat speranțele oponenților de calificare în play-off.

Arbitri D. Lunca, A. Mesaroș, D. Mate (toți Cluj) rezervă R. Dan (Timiș) Observatori C. Danciu (Hunedoara), Fl. Știube (Caraș-Severin)

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