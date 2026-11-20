Live video: CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Unirea Alba Iulia, derby-ul Seriei 7 din Liga 3!
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Unirea Alba Iulia, derby-ul Seriei 7 din Liga 3, etapa 14!
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Unirea Alba Iulia, derby-ul Seriei 7 din Liga 3, sâmbătă, ora 14.00!
Rundă importantă pentru liderul CSM Unirea Alba Iulia, „alb-negrii” având parte de o deplasare extrem de dificilă, la Ghiroda și Giarmata Vii.
CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 4, 22 puncte) – Unirea Alba Iulia (locul 1, 32 puncte), vineri, ora 14.00, pe „Emilian Pavel”, în tur 0-0.
Pentru prima clasată, cu 9 victorii consecutive, urmează o confruntare pe muchie de cuțit, cu reverberații semnificative în privința punctajului cu care va accede în play-off. Întâlnire cu miză, mai ales că în tur, pe „Cetate”, a fost remiză, cu două puncte irosite de marea favorită la promovare. Bănățenii, imbatabili în disputele externe din Alba (8 puncte), vin după un 3-0 la Cugir și sunt în mare luptă pentru accederea în „careul de ași” cu CSM Deva sau CIL Blaj (la egalitate de puncte).
Albaiulienii au avut mereu jocuri greu de rezolvat, în noiembrie anul trecut ,1-1 în deplasare, o remiză ce i-a clatinat decisiv scaunul lui Alexandru Pelici, iar în primăvară, 2-1 pe „Cetate”, succes ce a blocat speranțele oponenților de calificare în play-off.
Arbitri D. Lunca, A. Mesaroș, D. Mate (toți Cluj) rezervă R. Dan (Timiș) Observatori C. Danciu (Hunedoara), Fl. Știube (Caraș-Severin)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Live video: CSU Alba Iulia – Poli Timișoara 2, în etapa 14 a Seriei 7 din Liga 3
CSU Alba Iulia – Poli Timișoara 2, în etapa 14 a Seriei 7 din Liga 3 CSU Alba Iulia – Poli Timișoara 2, în etapa 14 a Seriei 7 din Liga 3 *CSU Alba Iulia (locul 10, 10 puncte) – Politehnica Timișoara 2 (locul 11, 8 puncte), vineri, ora 14.00, Micești, în tur 2-3. […]
Albaiulianul Geoge Țălnar, pas mare în carieră: antrenor secund la FC Botoșani, echipa din Superligă: „O onoare și o responsabilitate”
Albaiulianul Geoge Țălnar, pas mare în carieră: antrenor secund la FC Botoșani, echipa din Superligă, prim meci, cu FC Voluntari Albaiulianul George Țălnar (45 de ani) a ajuns la FC Botoșani, având mai multe atribuții la clubul lui Valeriu Iftime. George Țălnar, fiul antrenorului dinamovist Cornel Țălnar, va fi secundul lui Marius Croitoru, debutul producându-se vineri, […]
Unirea Alba Iulia, test dificil la CSC Ghiroda și Giarmata Vii! Paul Chiorean, apt de joc: „Vrem să luăm toate punctele”
Liderul Unirea Alba Iulia, duel de foc la CSC Ghiroda și Giarmata Vii, în etapa a 14-a a Seriei 7 din Liga 3. Gruparea albaiuliană are în față un oponent care râvnește calificarea în pay-off, iar după remiza albă, din tur, de pe „Cetate”, punctele puse-n joc au o valoare dublată, în perspectiva luptei din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Reducere de 50% a impozitelor timp de cinci ani și 4 milioane de lei pentru fiecare primărie pentru localitățile care acceptă comasarea voluntară. Ce stimulente pregătește Guvernul
Reducere de 50% a impozitelor timp de cinci ani și 4 milioane de lei pentru fiecare primărie pentru localitățile care acceptă...
România, pe primul loc în UE la călătoriile pe cale terestră: Date Eurostat
România, pe primul loc în UE la călătoriile pe cale terestră: Date Eurostat Locuitorii Uniunii Europene au efectuat anul trecut...
Știrea Zilei
România – Estonia, în barajul de menținere în Liga B a Nations League! Returul, pe „Arena Națională”!
România – Estonia, în barajul de menținere în Liga B a Nations League! Returul, pe „Arena Națională”! Echipa națională...
Alba Iulia Transport Local, noua companie de transport a primăriei, face angajări! Șase categorii de posturi scoase la recrutare: Până când pot fi depuse CV-urile
Alba Iulia Transport Local, noua companie de transport a primăriei, face angajări! Șase categorii de posturi scoase la recrutare: Până...
Curier Județean
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 21-22 noiambrie 2026. Vor asigura măsurile de ordine la Crosul Unirii și alte evenimente sportive din județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 21-22 noiambrie 2026. Vor asigura măsurile de ordine la Crosul Unirii și alte...
20-21 noiembrie 2026 | Risc de viituri în Alba: Cod Galben de inundații pe râul Arieș
Risc de viituri în Alba: Cod Galben de inundații pe râul Arieș Județul Alba se va afla sub incidența unei...
Politică Administrație
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu”
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu” UAT...
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Opinii Comentarii
20 noiembrie 1919: România Mare intra într-o nouă epocă. Primul Parlament al țării întregite, inaugurat sub privirile Regelui Ferdinand și ale Reginei Maria
20 noiembrie 1919: România Mare intra într-o nouă epocă. Primul Parlament al țării întregite, inaugurat sub privirile Regelui Ferdinand și...
19 noiembrie: Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. Coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade
19 noiembrie: Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. Coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade În fiecare...