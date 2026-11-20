Alba Iulia Transport Local, noua companie de transport a primăriei, face angajări! Șase categorii de posturi scoase la recrutare: Până când pot fi depuse CV-urile

S.C. ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL S.R.L., noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia, a demarat procedura de recrutare și selecție a personalului pentru ocuparea mai multor posturi vacante, necesare organizării, desfășurării și dezvoltării activității de transport public de persoane din municipiul Alba Iulia.

Societatea caută persoane responsabile, serioase și dedicate, care să se alăture echipei și să contribuie la furnizarea unui serviciu public de transport modern, sigur, eficient și adaptat nevoilor comunității.

Potrivit anunțului de recrutare, sunt disponibile posturi pentru următoarele categorii de personal:

1. Casier

Cerințe specifice postului:

Experiență profesională de minimum 1 an în domeniu;

Experiență în efectuarea operațiunilor de casierie și în verificarea documentelor justificative;

Bune abilități de comunicare și colaborare cu clienții și colegii;

Atenție la detalii, corectitudine și responsabilitate;

Capacitate de organizare și gestionare a documentelor și a valorilor bănești.

2. Dispecer

Cerințe specifice postului:

Experiență în domeniul transportului public de persoane;

Cunoștințe de operare PC;

Atenție distributivă, dinamism, abilități de comunicare și capacitate de lucru în echipă;

Capacitate de coordonare și gestionare a situațiilor neprevăzute.

3. Personal curățenie

Cerințe specifice postului:

Atenție la detalii, seriozitate și punctualitate;

Respectarea normelor de igienă.

4. Mecanic auto

Cerințe specifice postului:

Capacitate de diagnosticare și remediere a defecțiunilor mecanice;

Experiență profesională de minimum 1 an în domeniu;

Efectuarea reviziilor tehnice conform graficelor de întreținere stabilite.

5. Electrician auto

Cerințe specifice postului:

Capacitate de diagnosticare și remediere a defecțiunilor electrice;

Experiență profesională de minimum 1 an în domeniul reparațiilor electrice auto;

Cunoștințe privind instalațiile electrice și electronice ale autovehiculelor.

6. Șofer autobuz/microbuz

Cerințe specifice postului:

Permis de conducere categoria D, valabil;

Atestat profesional pentru transportul de persoane, valabil;

Experiență profesională de minimum 1 an;

Seriozitate, atenție și responsabilitate;

Disponibilitate pentru desfășurarea activității în ture.

Ce oferă angajatorul?

Persoanele selectate vor beneficia de:

Salariu motivant;

Contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

Mediu de lucru plăcut și armonios;

Stabilitate profesională și oportunitatea unei colaborări pe termen lung.

Unde și până când pot fi depuse CV-urile?

Candidații interesați, care îndeplinesc cerințele specifice posturilor, sunt invitați să transmită CV-ul actualizat la adresa de e-mail [email protected] sau să îl depună în format fizic la sediul societății, situat în municipiul Alba Iulia, Calea Moților nr. 5A, camera 110.

Termenul-limită pentru depunerea CV-urilor este 30 noiembrie 2026.

„Prin această campanie de recrutare, S.C. ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL S.R.L. urmărește consolidarea echipei și dezvoltarea serviciului de transport public local, în beneficiul comunității.

Cei care își doresc un loc de muncă stabil și oportunitatea de a contribui la dezvoltarea transportului public din Alba Iulia sunt invitați să se alăture echipei societății!”, se precizează în anunțul de recrutare.

Anunțul de angajare poate fi consultat AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal