Raed Arafat, trimis în judecată într-un dosarul elicopterului SMURD, cu prejudiciu de 8 milioane de lei. Procurorii au instituit și sechestru asupra averii șefului DSU

Raed Arafat a fost trimis în judecată de procurorii militari, împreună cu alte 16 persoane, într-un dosar care vizează aducerea în România a unui elicopter destinat înlocuirii aeronavei SMURD prăbușite în Republica Moldova, în 2016.

Anchetatorii susțin că nu au fost îndeplinite formalitățile vamale, prejudiciul calculat, inclusiv cu dobânzi și penalități, ajungând la aproximativ 8 milioane de lei. Procurorii au instituit și sechestru asupra averii lui Arafat.

Informația privind trimiterea în judecată a celor 17 inculpați apare pe portalul instanțelor de judecată.

De ce este acuzat Raed Arafat. Elicopterul adus în România în 2017

Dosarul instrumentat de Parchetul Militar are legătură cu modalitatea prin care Inspectoratul General de Aviație a intrat, în 2017, în posesia unui elicopter primit drept despăgubire pentru o aeronavă pierdută cu un an înainte.

În 2016, un elicopter care desfășura o misiune SMURD pe teritoriul Republicii Moldova s-a prăbușit în localitatea Haragîș. Ulterior, autoritățile române au avut posibilitatea să aleagă între o compensație financiară și primirea unei alte aeronave.

A fost aleasă varianta înlocuirii elicopterului, însă procurorii susțin că introducerea noii aeronave pe teritoriul României nu a respectat procedurile vamale obligatorii.

„S-a constatat că introducerea acestei aeronave în România și exploatarea sa ulterioară a avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat, de natura TVA datorat în vamă, în cuantum de 4.435.269 de lei”, au transmis reprezentanții Parchetului Militar.

Potrivit anchetatorilor, suma de aproximativ 4,4 milioane de lei reprezintă prejudiciul inițial. După adăugarea dobânzilor și penalităților, valoarea totală ajunge la aproximativ 8 milioane de lei.

Raed Arafat, acuzat de complicitate la contrabandă. Procurorii i-au pus sechestru pe avere

Șeful DSU a fost pus sub acuzare pentru complicitate la contrabandă pe 21 aprilie, în cadrul investigației referitoare la importul elicopterului.

În septembrie, Arafat a fost informat de Parchetul Militar că are calitatea de inculpat în acest dosar.

La momentul respectiv, acesta a respins acuzațiile și a precizat că nu intenționează să demisioneze din funcția de conducere a Departamentului pentru Situații de Urgență.

În cursul anchetei, procurorii au dispus și instituirea unui sechestru asupra averii sale.

Explicațiile șefului DSU. Arafat susține că a cerut un punct de vedere oficial de la Vamă

Raed Arafat a declarat anterior că, în 2017, a solicitat autorității vamale o clarificare privind obligațiile fiscale aferente elicopterului primit sub formă de donație.

Potrivit explicațiilor sale, răspunsul primit atunci indica faptul că nu era necesară achitarea TVA pentru aeronavă.

Șeful DSU a criticat situația în care interpretarea unei instituții publice ar putea fi schimbată după mai mulți ani, în condițiile în care deciziile au fost luate pe baza unui răspuns oficial.

„Ce mai facem, dacă o adresă de la Vamă, din 2017, nu mai este recunoscută ca atare, în 2026, în viitor ceri un punct de vedere la o instituţie şi după 5 ani vine cineva şi spune că de fapt noi n-am vrut să spunem aşa, am vrut să spunem aşa. Deci sunt nişte probleme majore aici, care sunt probleme sistemice care vor trebui adresate”, a declarat Raed Arafat în septembrie.

Acesta a susținut că problema depășește situația sa individuală și ridică semne de întrebare cu privire la predictibilitatea răspunsurilor oferite de instituțiile statului.

Prejudiciul de 8 milioane de lei, contestat de Arafat

Întrebat despre suma care i-ar putea fi imputată, Raed Arafat a explicat că valoarea TVA-ului calculat de anchetatori este de aproximativ 4 milioane de lei, însă aceasta crește la 8 milioane de lei după includerea penalităților.

„Eu personal nu ştiu cum să plătesc”, a afirmat șeful DSU.

Totodată, acesta a criticat expunerea publică a acuzațiilor înainte de clarificarea situației judiciare, apreciind că punerea sa „în judecare publică este exagerată”.

Reacția lui Raed Arafat

„Având în vedere informațiile apărute în presă privind trimiterea mea în judecată în dosarul referitor la elicopterul SMURD înlocuit în baza unei polițe de asigurare, doresc să fac câteva precizări.

Resping categoric acuzațiile care mi se aduc și îmi mențin poziția exprimată încă de la începutul acestei anchete. Nu am săvârșit nicio faptă penală și consider că acuzațiile formulate împotriva mea sunt lipsite de fundament factual și juridic.

Reamintesc că vorbim despre înlocuirea unui elicopter distrus într-un accident, în baza unei asigurări, fără ca statul român să fi suferit vreun prejudiciu din această operațiune.

De asemenea, reamintesc că instanțele de judecată au pronunțat deja mai multe hotărâri favorabile în procedurile privind măsurile asigurătorii, inclusiv ridicarea integrală a acestora.

Este deosebit de relevant ceea ce a reținut deja o instanță de judecată în motivarea uneia dintre aceste hotărâri:

„Pentru a exista suspiciunea de contrabandă în forma reţinută, trebuie să existe o acțiune frauduloasă de ascundere sau eludare a autorităților or, aşa cum s-a reţinut mai sus, elicopterul nu a fost ascuns, ci introducerea lui în țară a urmat un traseu administrativ deschis, transparent, precedat chiar de o solicitare oficială de îndrumare trimisă către Vamă de către I.G.Av.”

Consider că această constatare judiciară este esențială și contrazice chiar premisa acuzației de contrabandă care mi se aduce. În opinia mea, eventualele aspecte juridice care ar putea fi discutate sunt de natură fiscală, nu penală.

Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare și nu înlătură prezumția de nevinovăție. Am încredere că, în cadrul unui proces public și contradictoriu, adevărul va putea fi stabilit pe baza probelor, nu a unor interpretări sau speculații.

Voi continua să îmi exercit responsabilitățile profesionale cu aceeași seriozitate și dedicare.

În acest moment mă aflu în afara țării, participând la o ședință de lucru, motiv pentru care nu pot răspunde individual solicitărilor reprezentanților presei. Voi reveni cu precizări suplimentare, daca va fi cazul, atunci când va fi posibil”, a transmis Read Arafat într-o postare pe Facebook.

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