CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-1) | Puncte prețioase irosite de lider, în perspectiva play-off-ului
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-1) | Puncte prețioase irosite de lider, în perspectiva play-off-ului!
CSM Unirea Alba Iulia a pierdut puncte prețioase la Ghiroda și Giarmata Vii, remiză 1-1 (1-0), un meci care contează enorm în perspectiva play-off-ului.
Uniriștii au remizat, după 9 victorii, un rezultat care nu convine primei clasate, „alb-negrii” încurcându-se iar la Ghiroda, la fel ca sezonul trecut. Astfel, albaiulienii nu au reușit să învingă CSC Ghiroda în acest campioant, irosindu-se 4 puncte extrem de prețioase în contextul luptei pentru Liga 2! A punctat Cordeiro (31, după un șut deviat), egalarea suevrnind imediat după pauză, când Ardel (49) a profitat de eroarea lui Niakate și Cutean.
S-a jucat pe contre, cu un penalty neacordat Uniri în prima repriză și ocazii mari la ambele buturi, ultima fiind Amidu (90+1, paradă a portarrului)
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSM Unirea Alba Iulia, derby-ul etapei a 14-a din Seria 7 a Ligii 3.
Arbitri D. Lunca, A. Mesaroș, D. Mate (toți Cluj) rezervă R. Dan (Timiș) Observatori C. Danciu (Hunedoara), Fl. Știube (Caraș-Severin)
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