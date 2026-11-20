Cardurile educaționale, alimentate cu 500 de lei pentru anul școlar 2026–2027. Peste 545.000 de beneficiari vor primi sprijinul de la stat

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a demarat vineri, 20 noiembrie 2026, procesul de alimentare a 545.007 carduri educaționale, aferente anului școlar 2026–2027, pentru beneficiarii care și-au menținut eligibilitatea și pentru care nu au intervenit modificări privind reprezentantul legal. Valoarea totală a sumelor alocate prin această operațiune este de 272.503.500 de lei.

Fiecare beneficiar eligibil primește un sprijin în valoare de 500 de lei, acordat într-o singură tranșă anuală, destinat achiziționării de rechizite școlare și articole de vestimentație necesare frecventării cursurilor.

Totodată, pentru anul școlar 2026–2027, au fost emise 125.899 de carduri educaționale pentru beneficiarii nou-intrați în program. Alimentarea acestora se realizează etapizat, pe măsură ce unitățile de învățământ confirmă distribuirea cardurilor către părinții sau reprezentanții legali ai beneficiarilor, prin înregistrarea corespunzătoare în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

În cazul situațiilor pentru care au fost identificate atenționări în cadrul procesului de verificare a eligibilității, emiterea și/sau alimentarea cardurilor se va realiza pe parcursul anului școlar 2026–2027, în funcție de clarificările transmise de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), după soluționarea situațiilor semnalate și confirmarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

Sumele acordate pentru anul școlar 2026–2027 vor putea fi utilizate până la data de 31 august 2027 inclusiv, exclusiv pentru achiziționarea de rechizite școlare și articole de vestimentație necesare frecventării cursurilor școlare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Măsura de sprijin educațional este implementată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și este finanțată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Programul vizează susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic, contribuind la prevenirea abandonului școlar și la asigurarea accesului la educație.

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