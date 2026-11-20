Cardurile educaționale, alimentate cu 500 de lei pentru anul școlar 2026–2027. Peste 545.000 de beneficiari vor primi sprijinul de la stat
Cardurile educaționale, alimentate cu 500 de lei pentru anul școlar 2026–2027. Peste 545.000 de beneficiari vor primi sprijinul de la stat
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a demarat vineri, 20 noiembrie 2026, procesul de alimentare a 545.007 carduri educaționale, aferente anului școlar 2026–2027, pentru beneficiarii care și-au menținut eligibilitatea și pentru care nu au intervenit modificări privind reprezentantul legal. Valoarea totală a sumelor alocate prin această operațiune este de 272.503.500 de lei.
Fiecare beneficiar eligibil primește un sprijin în valoare de 500 de lei, acordat într-o singură tranșă anuală, destinat achiziționării de rechizite școlare și articole de vestimentație necesare frecventării cursurilor.
Totodată, pentru anul școlar 2026–2027, au fost emise 125.899 de carduri educaționale pentru beneficiarii nou-intrați în program. Alimentarea acestora se realizează etapizat, pe măsură ce unitățile de învățământ confirmă distribuirea cardurilor către părinții sau reprezentanții legali ai beneficiarilor, prin înregistrarea corespunzătoare în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).
În cazul situațiilor pentru care au fost identificate atenționări în cadrul procesului de verificare a eligibilității, emiterea și/sau alimentarea cardurilor se va realiza pe parcursul anului școlar 2026–2027, în funcție de clarificările transmise de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), după soluționarea situațiilor semnalate și confirmarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Sumele acordate pentru anul școlar 2026–2027 vor putea fi utilizate până la data de 31 august 2027 inclusiv, exclusiv pentru achiziționarea de rechizite școlare și articole de vestimentație necesare frecventării cursurilor școlare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
Măsura de sprijin educațional este implementată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și este finanțată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2023, cu modificările și completările ulterioare.
Programul vizează susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic, contribuind la prevenirea abandonului școlar și la asigurarea accesului la educație.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Raed Arafat, trimis în judecată într-un dosarul elicopterului SMURD, cu prejudiciu de 8 milioane de lei. Procurorii au instituit și sechestru asupra averii șefului DSU
Raed Arafat, trimis în judecată într-un dosarul elicopterului SMURD, cu prejudiciu de 8 milioane de lei. Procurorii au instituit și sechestru asupra averii șefului DSU Raed Arafat a fost trimis în judecată de procurorii militari, împreună cu alte 16 persoane, într-un dosar care vizează aducerea în România a unui elicopter destinat înlocuirii aeronavei SMURD prăbușite […]
Reducere de 50% a impozitelor timp de cinci ani și 4 milioane de lei pentru fiecare primărie pentru localitățile care acceptă comasarea voluntară. Ce stimulente pregătește Guvernul
Reducere de 50% a impozitelor timp de cinci ani și 4 milioane de lei pentru fiecare primărie pentru localitățile care acceptă comasarea voluntară. Ce stimulente pregătește Guvernul Guvernul României pregătește o serie de stimulente financiare și fiscale pentru primăriile care acceptă să renunțe la administrațiile separate și să formeze o singură unitate administrativ-teritorială. Planul Ministerului Dezvoltării […]
România, pe primul loc în UE la călătoriile pe cale terestră: Date Eurostat
România, pe primul loc în UE la călătoriile pe cale terestră: Date Eurostat Locuitorii Uniunii Europene au efectuat anul trecut peste 1,2 miliarde de călătorii, cele mai multe dintre acestea fiind realizate pe cale terestră (81,4%). Transportul aerian a reprezentat 17,2% din total, în timp ce doar 1,4% dintre deplasări au avut loc pe căi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cardurile educaționale, alimentate cu 500 de lei pentru anul școlar 2026–2027. Peste 545.000 de beneficiari vor primi sprijinul de la stat
Cardurile educaționale, alimentate cu 500 de lei pentru anul școlar 2026–2027. Peste 545.000 de beneficiari vor primi sprijinul de la...
Raed Arafat, trimis în judecată într-un dosarul elicopterului SMURD, cu prejudiciu de 8 milioane de lei. Procurorii au instituit și sechestru asupra averii șefului DSU
Raed Arafat, trimis în judecată într-un dosarul elicopterului SMURD, cu prejudiciu de 8 milioane de lei. Procurorii au instituit și...
Știrea Zilei
România – Estonia, în barajul de menținere în Liga B a Nations League! Returul, pe „Arena Națională”!
România – Estonia, în barajul de menținere în Liga B a Nations League! Returul, pe „Arena Națională”! Echipa națională...
Alba Iulia Transport Local, noua companie de transport a primăriei, face angajări! Șase categorii de posturi scoase la recrutare: Până când pot fi depuse CV-urile
Alba Iulia Transport Local, noua companie de transport a primăriei, face angajări! Șase categorii de posturi scoase la recrutare: Până...
Curier Județean
Update | Accident în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe strada Vasile Goldiș din municipiu. Două persoane, transportate la spital
Accident în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe strada Vasile Goldiș din municipiu Un accident rutier a avut loc...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 30.11-06.12.2026 și intervalul 23.11-29.11.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 30.11-06.12.2026 și intervalul 23.11-29.11.2026 Distribuție Energie Electrică...
Politică Administrație
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu”
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu” UAT...
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Opinii Comentarii
20 noiembrie 1919: România Mare intra într-o nouă epocă. Primul Parlament al țării întregite, inaugurat sub privirile Regelui Ferdinand și ale Reginei Maria
20 noiembrie 1919: România Mare intra într-o nouă epocă. Primul Parlament al țării întregite, inaugurat sub privirile Regelui Ferdinand și...
19 noiembrie: Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. Coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade
19 noiembrie: Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. Coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade În fiecare...