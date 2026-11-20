Accident în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe strada Vasile Goldiș din municipiu

Un accident rutier a avut loc vineri, în jurul orei 15.30, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit pe strada Vasile Goldiș.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, pe strada Vasile Goldiș.

În accident sunt 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și 2 ambulanțe SAJ.

UPDATE ISU Alba:

Ca urmare a accidentului, 2 persoane vor fi transportate la spital, conștiente, cooperante.

Foto: arhivă

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