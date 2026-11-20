CS Universitar Alba Iulia – Poli 2 Timișoara 2-2 (0-0), în duelul suferinței

CSU Alba Iulia a remizat acasă cu Poli Timișoara 2, într-o dispută a formațiilor din subsolul ierarhiei, scor 2-2 (0-0)

Scorul a fost alb la pauză, bănățenii au punctat primii, iar Velțan a restabilit egalitatea în minutul 71, la o neatenție defensivă. În minutul 86, Dudău se părea că va da lovitura, iar Latovlevici bifează primul succes pe banca tinerei formații. Însă, în minutul 90+3, un gol caraghios a adus egalitatea, la un șut centrare de pe dreapta, portarul Ungureanu a scăpat balonul pe sub picior

Arbitri P. Horvat, Cr. Bumb, Alexandra Cîrdei Alexandra; rezervă Ov. Cîrstea (toți Hunedoara) Observatori D. Ciocănea (Sibiu), I. Toth (Mureș)

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