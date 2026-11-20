Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 21-22 noiambrie 2026. Vor asigura măsurile de ordine la Crosul Unirii și alte evenimente sportive din județ Jandarmii din Alba vor fi alături de suporteri și participanți la evenimentele sportive din weekend-ul 21-22 noiambrie 2026. De la meciurile de fotbal și volei până la Crosul Unirii, vom fi […]