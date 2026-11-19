19 noiembrie: Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. Coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade
19 noiembrie: Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. Coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade
În fiecare an, la 19 noiembrie, România sărbătorește Ziua Cercetătorului și Proiectantului, un prilej de recunoaștere a contribuției oamenilor de știință, inginerilor, proiectanților și tuturor specialiștilor care, prin muncă, pasiune și creativitate, contribuie la dezvoltarea cunoașterii și la progresul tehnologic și economic.
Data nu a fost aleasă întâmplător. Ea coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade, născut la Iași, la 19 noiembrie 1912, personalitate de referință a științei mondiale și laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în anul 1974.
O zi dedicată excelenței în cercetare
Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 764 din 4 noiembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 317 din 16 noiembrie 1994. Documentul stabilește celebrarea anuală a acestei zile la 19 noiembrie.
Sărbătoarea reprezintă un omagiu adus celor care contribuie la dezvoltarea cercetării fundamentale și aplicative, la proiectarea de noi tehnologii, la realizarea de produse și servicii inovatoare și la transferul rezultatelor științifice în economie și societate.
Totodată, este o ocazie de reflecție asupra rolului cercetării-dezvoltării-inovării în consolidarea competitivității României și în adaptarea la marile transformări ale lumii contemporane.
George Emil Palade – un nume românesc în istoria științei mondiale
Personalitatea care conferă acestei zile o semnificație aparte este George Emil Palade, unul dintre fondatorii biologiei celulare moderne.
După absolvirea Facultății de Medicină din București, în 1936, și-a continuat activitatea științifică în Statele Unite ale Americii, unde a desfășurat cercetări fundamentale privind structura și funcționarea celulei.
Activitatea sa desfășurată la Institutul Rockefeller din New York și, ulterior, la Universitatea Yale a contribuit decisiv la înțelegerea organizării celulare. Descoperirile sale privind structura și funcționarea celulelor au fost recunoscute internațional prin acordarea Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 1974, împreună cu Albert Claude și Christian de Duve.
Prin performanța sa, George Emil Palade a devenit un simbol al excelenței academice și al capacității cercetătorilor români de a contribui la progresul științei universale.
Cercetarea românească – resursă strategică pentru viitor
În prezent, cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică sunt esențiale pentru competitivitatea economică, securitatea energetică, sănătate, protecția mediului și transformarea digitală.
Domenii precum inteligența artificială, biotehnologiile, medicina personalizată, robotica, materialele avansate, tehnologiile cuantice, energia regenerabilă și agricultura inteligentă deschid perspective importante pentru dezvoltarea României.
Cercetătorii și proiectanții au un rol fundamental în acest proces: transformă ideile în soluții, ipotezele în rezultate experimentale, iar rezultatele cercetării în tehnologii și aplicații cu impact concret asupra vieții oamenilor.
În acest context, colaborarea dintre universități, institute de cercetare, companii, administrația publică și mediul antreprenorial devine tot mai importantă. Transferul tehnologic, protejarea proprietății intelectuale, standardizarea și valorificarea economică a rezultatelor cercetării reprezintă etape esențiale pentru ca performanța științifică să se transforme în progres economic și social.
Resursa umană – principalul capital al cercetării
Datele oficiale privind activitatea de cercetare-dezvoltare din România arată că, la sfârșitul anului 2024, în acest domeniu lucrau 50.579 de salariați, cu 5,1% mai mulți decât în anul precedent.
Dintre aceștia, 32.163 erau cercetători, 7.427 tehnicieni și personal asimilat, iar 10.989 făceau parte din alte categorii de personal implicate în activitatea de cercetare-dezvoltare.
Aceste cifre evidențiază existența unei comunități profesionale importante, distribuite între mediul de afaceri, sectorul guvernamental, învățământul superior și sectorul privat non-profit.
Cu toate acestea, dezvoltarea cercetării românești presupune eforturi susținute pentru creșterea finanțării, modernizarea infrastructurii de cercetare, atragerea și păstrarea specialiștilor, susținerea tinerilor cercetători și consolidarea parteneriatelor internaționale.
Investițiile în cercetare nu trebuie privite exclusiv ca o cheltuială bugetară, ci ca o investiție strategică în competitivitate, independență tehnologică și bunăstarea generațiilor viitoare.
sursa: Agerpres
foto: arhivă
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