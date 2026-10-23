Timișul Șag – CIL Blaj 3-0 (1-0) | Echipa din „Mica Romă” a ratat examenul pentru play-off

CIL Blaj a pierdut derby-ul extern cu Timișul Șag, bănățenii impunându-se cu 3-0 (1-0) în duelul pretendentelor la play-off.

Echipa din „Mica Romă” s-a aflat la a doua deplasare consecutivă, împotriva unei contracandidate la play-off.

CIL Blaj venea după o perioadă cu 3 puncte în 4 meciuri, un duel cu o altă echipă de pe podium.

Derby-ul rundei a 10-a din Seria 7, a fost adjudecat de Timișul Șag, care a urcat pe locul secund, în detrimentul oponenților care au coborât pe treapta a treia a podiumului. CIL Blaj este în picaj, cu 3 puncte în 5 etape, în care nu au câștigat!

CIL Blaj a primit gol în minutul 32, când F. Roșu a făcut o cursă senzațională de la centrul terenului, finalizată cu un șut la colțul lung. Bănățenii și-au majorat avantajul în minutul 51, prin același F. Roșu, care a realizat dubla.

Gazdele au mai înscris un gol pe final, în minutul 90, prin A. Radu.

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