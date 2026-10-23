Surse: Cine are cele mai mari șanse de a fi noul prefect de Alba din partea PSD

Schimbări importante se pregătesc la nivelul prefecturilor din România, după învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu.

PSD a început consultările cu organizațiile din teritoriu pentru stabilirea persoanelor care ar urma să ocupe funcțiile de prefecți.

Discuțiile cu organizațiile județene urmau să aibă loc în aceste zile, în vederea conturării unei noi echipe de reprezentanți ai Guvernului în teritoriu.

Deocamdată, informațiile se referă la negocieri și propuneri, nu la o listă oficială completă de numiri.

Potrivit surselor ziarulunirea.ro, cele mai mari șanse de a fi numit prefect de Alba le are președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan.

foto: arhivă

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