Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia 2-1 (1-1), în derby „de Alba”! Cugirenii, a doua victorie consecutivă sub comanda lui Vitinha
Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia 2-1 (1-1), în derby „de Alba”! Cugirenii, a doua victorie consecutivă sub comanda lui Vitinha
Metalurgistul Cugir a învins în derby „de Alba”, 2-1 (1-1), cu CS Universitar Alba Iulia, iar „roș-albaștrii” au realizat a doua victorie consecutivă sub comanda portughezului Vitinha.
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Deschidere rapidă de scor, prin Cocan (2) – șut în colțul scurt, după o acțiune individuală pe stânga. Studenții au replicat rapid, prin Tamaș (14), care a profitat de eroarea lui Balaur, și a finalizat simplu. O partidă alertă, cu ocazii la ambele buturi, mai periculoși fiind universitarii, care puteau prelua conducerea în câteva rânduri. S-a jucat la fel de deschis și în actul secund, iar nou-intratul Goronea a finalizat la colțul lung, bară-gol, la pasa lui Cocan (64), un rezultat, cumva, împotriva cursului jocului.
Plusul de maturitate și experiență al cugirenilor și-a spus cuvântul, iar albaiulienii rămân fără victorie în 10 dispute, asta deși pe „Arena Cugir” au lăsat impresia că pot produce surpriza!
Arbitri Radu Scrob, Nectarie Leahu, Elisabeta Sunzuiană, rezervă Marius Mărginean (toți Alba) Observatoru C. Tranca (Timiș), M. Ștefan (Orăștie)
Foto: Sorin GIURCĂ (Fan Metalurgistul)
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