Live Video | Timișul Șag – CIL Blaj, derby-ul rundei și confruntare pentru play-off

Timișul Șag – CIL Blaj, derby-ul rundei a 10-a din Liga 3 și confruntare pentru play-off

CIL Blaj este la a doua deplasare consecutivă în Liga 3 de fotbal, împotriva unei contracandidate la play-off. Partida cu Timișul Șag este programată vineri, 23 octombrie 2026, de la ora 15.00, fiind transmisă în format LIVE VIDEO pe contul de You Tube al Primăriei Blaj.

CIL Blaj vine după o perioadă cu 3 puncte în 4 meciuri, dintre care 3 externe, și are parte de un duel cu o altă echipă de pe podium.

Formația lui Daniel Tătar a scos un punct prețios etapa anterioară, 0-0 la Sântana, și se menține pe locul secund al ierarhiei.

Acest joc reprezintă o confruntare de „6 puncte”, cu oponentele contracandidate la intrarea în careul de ași al Seriei 7.

Din distribuția oaspeților absentează Boldea, accidentat la umăr, care va trebui să suporte o intervenție chirurgicală și va reveni abia anul viitor

Timișul Șag a suferit, la Cermei, a doua înfrângere stagională în 9 etape, 0-1 cu Viitorul Arad. Sub comanda lui Iulian Muntean sunt experimentații Velcotă, Ivanovici și Făgărășanu.

Arbitri R. Cupu, M. Tunsoiu, C. Toca; rezervă Andreea Vlădulescu (toți Brașov) Observatori Oct. Șovre (Bihor), Florin Știube (Caraș Severin)

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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