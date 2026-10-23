Foto | Darius Iviniș, arbitru din Alba, la primul său curs destinat arbitrilor de Liga 1, în cadrul Talent Coach Program

Darius Iviniș, arbitru din Alba, la primul său curs destinat arbitrilor de Liga 1, în cadrul Talent Coach Program

În urmă cu 10 ani, Darius Ivini; primea distincția de arbitru de perspectivă. Astăzi, îl regăsim la primul său curs destinat arbitrilor de Liga 1, în cadrul programului TCP (Talent Coach Program), dedicat dezvoltării și pregătirii arbitrilor cu potențial.

„Între aceste două momente se află ani de muncă, experiență, pregătire și dorința de a progresa. Pentru că evoluția unui arbitru nu se construiește doar în ziua meciului sau la testările oficiale. Se construiește zi de zi, prin pregătire fizică, studierea Legilor Jocului, analiza fazelor, seriozitate și atenție la detalii.

Un comportament profesionist nu garantează un drum ușor, dar creează premisele pentru progres. Înseamnă să fii consecvent și atunci când nu te vede nimeni, să înveți din greșeli și să tratezi fiecare meci ca pe o oportunitate de a deveni mai bun.

În timp, această muncă se poate transforma în experiență, încredere, responsabilitate și oportunități de a face următorul pas.

Parcursul lui Darius ne amintește că o perspectivă promițătoare are nevoie de timp, disciplină și muncă pentru a se transforma în performanță.

Comisia Județeană de Arbitri Alba îi urează mult succes în continuare și cât mai multe realizări în cariera de arbitru!”, se arată într-o comunicare publică a Comisiei Județene de Arbitri Alba.

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