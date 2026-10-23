Târgul de Crăciun de la Aiud se deschide pe 4 decembrie. Patinoar de 450 mp, concerte, trenulețul Moșului și surprize pentru vizitatori

Aiudul se pregătește încet, încet să intre în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Târgul de Crăciun se va deschide pe data de 4 decembrie 2026, odată cu aprinderea iluminatului festiv, iar organizatorii promit mai multe surprize față de ediția de anul trecut, inclusiv un patinoar de aproximativ 450 de metri pătrați, spectacole pentru copii, concerte și activități dedicate întregii familii.

Reprezentanții primăriei municipiului Aiud au declarat, la solicitarea ziarulunirea.ro, că ediția din acest an va aduce mai multe noutăți, autoritățile dorind să atragă un număr mai mare de turiști în oraș. Iluminatul festiv va fi mai bogat, cu aproximativ 25% mai multe beculețe față de anul trecut, iar clădirea Primăriei va avea un decor special.

Bradul de Crăciun, cu o înălțime de aproximativ 10 metri, va fi amplasat în parcul din fața Primăriei. În centrul târgului va fi amenajat și patinoarul, care ar putea fi cel mai mare din județ.

Patinoar de 450 mp, trenulețul Moșului și activități pentru copii

Patinoarul va avea aproximativ 450 de metri pătrați și va funcționa zilnic, între orele 12:00 și 22:00. Pe gheață va patina Transylvania Ice Skating din Cluj, însă tarifele pentru închirierea patinelor nu au fost stabilite încă.

Vizitatorii vor avea la dispoziție și alte atracții: trenulețul Moșului, care va oferi gratuit plimbări prin oraș în fiecare sâmbătă și duminică, un carusel pentru copii și un trenuleț pe șine.

Cei mici vor putea participa la ateliere de creație și la activități tematice în cadrul Atelierului Copiilor, amenajat într-un cort de 5 × 10 metri, decorat cu ghirlande luminoase și voal alb. Organizatorii pregătesc și povești la gura sobei, precum și un spectacol de păpuși realizat de Teatrul de Păpuși Puck din Cluj.

Zece căsuțe și trei rulote în cadrul târgului

Târgul de Crăciun va include zece căsuțe și trei rulote. Una dintre căsuțe va fi amenajată special și va purta numele de „Căsuța Faptelor Bune”, urmând să fie pusă gratuit la dispoziția fundațiilor și asociațiilor din Aiud.

Și comercianții din centrul orașului sunt încurajați să contribuie la atmosfera de sărbătoare, prin decorarea spațiilor comerciale cu iluminat alb cald, astfel încât să fie păstrată tematica generală a evenimentului.

Concerte, artiști locali și spectacole pregătite de școli

Programul artistic va include concerte cu artiști naționali și locali, precum și momente susținute de ansambluri și coruri din comunele învecinate. Numele artiștilor care vor urca pe scenă nu au fost dezvăluite deocamdată, însă administrația locală a precizat că vor fi abordate stiluri muzicale pentru toate categoriile de vârstă.

Pe scenă va avea loc și tradiționala petrecere de Crăciun, cu un DJ din Aiud și un show de lumini.

Școlile din municipiu sunt încurajate să pregătească propriile spectacole de Crăciun, fiecare instituție putând beneficia gratuit de scenă pentru o seară dedicată programului său artistic.

Angajații Primăriei lucrează deja la decorațiunile care vor împodobi orașul.

Iluminatul festiv se aprinde pe 4 decembrie

„Magia Crăciunului revine la Aiud pe 4 decembrie atunci când vom aprinde iluminatul festiv în oraș, vom deschide târgul de Crăciun și îl vom aștepta pe Moș Crăciun care vine pregătit cu cadouri pentru toți copiii.

După succesul târgului de anul trecut pregătim și mai multe surprize și vrem să atragem și mai mulți turiști în oraș.

Spre deosebire de anul trecut vom avea cu aproximativ 25% mai multe beculețe în oraș.

Agenții comerciali din centrul orașului sunt încurajați să împodobească spațiile comerciale cu iluminat alb cald pentru a păstra tematica generală.

Clădirea primăriei va fi piesa de rezistență și va avea un decor diferit plus o surpriză în fața clădirii pe trotuar (poate singura sau printre singurele din țară).

Bradul va fi amplasat în părculețul din fața primăriei și va avea aproximativ 10 metri. Patinoarul va avea în jur de 450 mp și cred că va fi cel mai mare din județ. Încă nu știm prețurile la închiriere. Va funcționa zilnic între 12 – 22. Va fi amplasat în centrul târgului și va fi atracția principală. Pe gheață va patina Transylvania Ice Skating din Cluj.

Vom avea trenulețul Moșului care va face ture gratuite de oraș în fiecare sâmbătă și duminică și un carusel pentru copii precum și un trenuleț pe șine.

Atelierul copiilor va funcționa într-un cort de 5×10 împodobit cu ghirlande de lumini și voal alb. Acolo vor avea loc ateliere de creație și povești la gura sobei.

Vom avea 10 căsuțe și 3 rulote. Una dintre căsuțe e împodobită mai special și va purta numele de Căsuța Faptelor Bune. Va fi oferită gratuit fundațiilor și asociațiilor din oraș.

Vom avea un spectacol de păpuși realizat de Teatrul de Păpuși Puck din Cluj.

Încă nu putem divulga artiștii ce vor concerta în cadrul târgului dar aceștia vor cânta stiluri muzicale pentru toate categoriile de vârstă.

Tot pe scenă va avea loc deja tradiționala petrecere de Crăciun cu DJ aiudean și show de lumini. Pe lângă artiștii naționali vom avea și artiști locali precum și ansambluri și coruri din comunele învecinate.

Fiecare școală este încurajată să creeze propriul spectacol de Crăciun în cadrul unei seri. Scena li se va pune la dispoziție gratuit. Angajații primăriei lucrează deja la decorurile care vor împodobi orașul”, au declarat reprezentanții primăriei Aiud pentru ziarulunirea.ro.

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