Video | CIL Blaj, remiză albă în derby-ul de la Sântâna: Care au fost momentele cheie ale paridei
CIL Blaj, remiză albă în derby-ul de la Sântâna: Care au fost momentele cheie ale paridei
CIL Blaj a încheiat la egalitate, 0-0, partida din deplasare cu Unirea Sântana, derby-ul rundei a noua din Liga 3 de fotbal.
Prima repriză a oferit un joc dinamic, cu acțiuni la ambele porți. În prim-plan-ul fazelor ofensive ale gazdelor s-au aflat Jinga, C. Rus și Vlad. De partea cealaltă au ieșit în evidență Blănaru și Jica. Cei doi portari au fost, însă, la post de fiecare dată.
În minutul 56, Gâțan l-a angajat pe Gallini în careu pe un culoar liber, însă finalizarea argentinianului cu cetățenie italiană a fost pe lângă poartă.
În reprlică, C. Rus (66) a pasat din dreapta, Jinga a preluat, a intrat în careu, dar a scapat mingea de sub control și a reluat cu spițul din cădere pe lângă.
Ocazii mari pengtru CIL pe final:
*Min 74: R. Pîntea pătrunde pe stânga, centrează pe sus în fata porții și prinde spectaculos din plonjon Grec
*Min. 80: Lungar centrează de pe dreapta în 6 metri, cap al lui Bălnaru, iar Grec scoate extraordinar!
*Min. 88: R. Pîntea trage de la 25 de metri, respinge Grec
Unirea Sântana: Grec – Felea, Pașca, Giosu, T. Vlad, A. Iuga, Ancateu (82, Budihală), Haloș, Jinga, Nica (71, Melniciuc), C. Rus / cpt. Rezerve neutilizate: Gîrlea-Domondi – Cisse, D. Burcă, Petruț, Al. Nistor, Ugwu, Rotar. Antrenor principal Adrian Abrudean
CIL Blaj: Păduraru – Vodă, Al. Radu, Băican, Jica (46, Tineiu), Beza (76, S. Bran), Lungar (90+2 Cîșlariu-Câmmpean), Gallini (60, Căt. Pîntea), Crivac, Gâțan (60, R. Pîntea), Blănaru / cpt. Rezerve neutilizate: R. Damian – Macarie, Micu-Cristea, Vereșmortean. Antrenor principal Daniel Tătar
Arbitri Căt. Flonta, D. Revnic, B. Stoica; rezervă M. Șerban (toți din Cluj). Observatori C. Danșa (Satu Mare), L. Hotico (Timiș)
sursa documentare: Sport Arad
foto: captură video You Tube / Primăria Municipiului Blaj
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