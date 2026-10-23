CASS pe pensii în 2026, măsură contestată la Curtea Constituțională: Cât pierd pensionarii
CASS pe pensii în 2026, măsură contestată la Curtea Constituțională: Cât pierd pensionarii
Aproape două milioane de pensionari din România sunt vizați de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cuantum de 10%, pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei lunar. Măsura, introdusă în 2025 în cadrul pachetului de reducere a deficitului bugetar, este contestată la Curtea Constituțională a României (CCR), unde au fost înregistrate zeci de dosare.
Până la pronunțarea unei decizii care să schimbe situația juridică, prevederile în vigoare continuă să se aplice.
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Cum se calculează CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei
Contribuția de sănătate nu se reține din întreaga pensie, ci exclusiv din suma care trece de pragul lunar de 3.000 de lei. Calculul se face prin aplicarea cotei de 10% asupra diferenței dintre pensia încasată și plafonul neimpozitat în scopul CASS.
De exemplu, pentru o pensie lunară de 4.000 de lei, baza de calcul este de 1.000 de lei, iar contribuția ajunge la 100 de lei. În cazul unei pensii de 5.000 de lei, suma care depășește plafonul este de 2.000 de lei, ceea ce înseamnă o reținere lunară de 200 de lei.
Mecanismul se aplică gradual, în funcție de valoarea pensiei. Astfel, pentru o pensie de 3.500 de lei, CASS este de 50 de lei pe lună, iar pentru una de 6.000 de lei, contribuția ajunge la 300 de lei.
Pensionarii contestă măsura la Curtea Constituțională
O parte dintre pensionarii afectați susțin că măsura este discriminatorie și contestă constituționalitatea contribuției. Judecătorii CCR au de analizat mai multe sesizări și dosare care vizează această obligație fiscală.
Contestațiile aduc în prim-plan efectele măsurii asupra veniturilor pensionarilor și problema tratamentului aplicat diferitelor categorii de beneficiari. Până la clarificarea situației de către instanța constituțională, însă, reținerea contribuției continuă potrivit regulilor în vigoare.
Cât timp se aplică măsura
Potrivit cadrului legislativ menționat, contribuția de sănătate pentru veniturile din pensii se aplică în perioada 1 august 2025 – 31 decembrie 2027, pentru partea care depășește 3.000 de lei pe lună.
Pentru pensionarii care depășesc acest prag, reținerea se reflectă în venitul net primit lunar. Cuantumul efectiv depinde de diferența dintre valoarea pensiei și plafonul stabilit de lege.
O eventuală modificare a regulilor va depinde de evoluția cadrului legislativ și de soluțiile pronunțate în dosarele aflate pe rolul Curții Constituționale.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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