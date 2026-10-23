Călin Georgescu rămâne în arest preventiv: Decizie definitivă la Curtea de Apel București

Decizie definitivă la Curtea de Apel București: Călin Georgescu rămâne în arest preventiv

Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București din 13 octombrie, prin care fusese dispusă înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu.

Hotărârea a fost pronunțată vineri, 23 octombrie, și este definitivă. În consecință, Georgescu nu poate părăsi Arestul Central în baza soluției inițiale a Tribunalului București.

Complet de divergență, după ce judecătorii nu s-au pus de acord

Decizia a venit după un dezacord între cei doi judecători ai completului inițial. Un magistrat a susținut menținerea arestării preventive, în timp ce celălalt a optat pentru arestul la domiciliu.

În aceste condiții, a fost constituit un complet de divergență, prin intrarea unui al treilea judecător. După reexaminarea cauzei, s-a format majoritatea necesară pentru menținerea măsurii arestării preventive.

Dosarul DIICOT: prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu este cercetat, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, într-un dosar DIICOT care vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Anchetatorii investighează o presupusă schemă prin care un om de afaceri ar fi fost determinat să plătească bani în schimbul accesului la o finanțare. Prejudiciul reclamat în cauză este estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro.

Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie. Inițial, pe 22 septembrie, Tribunalul București respinsese propunerea DIICOT de arestare preventivă și dispusese controlul judiciar pentru 60 de zile. Ulterior, Curtea de Apel București a schimbat soluția și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, tot în urma constituirii unui complet de divergență.

Decizia nu stabilește vinovăția

Hotărârea pronunțată vineri privește exclusiv măsura preventivă și nu reprezintă o soluție asupra fondului dosarului penal. Călin Georgescu beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție.

Separat, Marin Burcea, unul dintre bodyguarzii lui Georgescu, a fost audiat la DIICOT în calitate de martor într-o altă cauză, care vizează verificarea locuinței din Mogoșoaia pentru identificarea unor presupuse mijloace tehnice de supraveghere. Această anchetă este distinctă de procedura privind contestația la arestul preventiv.

foto: arhivă

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