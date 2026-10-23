Ștafeta Veteranilor Invictus 2026: Aiudeanul Levi Polgar duce pentru al zecelea an consecutiv ștafeta albastră de la Oradea la Carei
Ștafeta Veteranilor Invictus 2026: Aiudeanul Levi Polgar duce pentru al zecelea an consecutiv ștafeta albastră de la Oradea la Carei
În cadrul Ștefetei Veteranilor Invictus 2026, ultramaratonistul aiudean Levi Polgar va duce pentru al zecelea an consecutiv ștafeta albastră de la Oradea la Carei.
Militari și voluntari civili vor aduce vineri, 23 octombrie, Ștafeta Veteranilor la Oradea, iar sâmbătă dimineață vor porni din Piața Unirii spre Carei, pe ultima etapă a traseului albastru. Evenimentul, organizat în semn de respect față de veteranii și eroii României, se va încheia duminică, 25 octombrie, de Ziua Armatei României, prin reunirea celor trei ștafete la Monumentul Ostașului Român din Carei.
Sâmbătă, 24 octombrie 2026, de la ora 7.30, tot din Piața Unirii va fi dat startul etapei Oradea–Carei. Comandantul Garnizoanei îi va înmâna ștafeta ultramaratonistului Levi Polgar, coordonatorul evenimentului. Acesta va continua traseul spre Carei alături de alergători și cicliști, într-o acțiune care îmbină efortul sportiv cu comemorarea celor care și-au sacrificat viața pentru România.
La această etapă vor lua parte membri ai Invictus România, inclusiv maratoniști și ultramaratoniști, militari ai Batalionului 54 Comunicații și Tehnologia Informației, precum și reprezentanți ai altor structuri de apărare, ordine publică și siguranță națională din Oradea. Pe parcursul traseului, voluntarii vor alerga cu steaguri și se vor opri la monumente cu semnificație istorică, pentru a aduce un omagiu eroilor și pentru a păstra vie memoria sacrificiului acestora.
Ștafeta Veteranilor a fost inițiată în anul 2014 de voluntarii Invictus România, proiect care reunește militari și civili în acțiuni dedicate sprijinirii militarilor răniți în misiuni și cinstirii memoriei eroilor prin sport și voluntariat. Inspirat de Jocurile Invictus, competiție internațională destinată militarilor răniți sau bolnavi, proiectul promovează solidaritatea, perseverența și respectul față de cei care au servit țara.
Ajunsă la cea de-a XIII-a ediție, Ștafeta Veteranilor se desfășoară în perioada 1–25 octombrie 2026. Participanții au plecat din București pe trei trasee, albastru, galben și roșu, culorile reprezentând drapelul național. Acestea traversează toate județele României, însumând peste 3.500 de kilometri parcurși prin alergare și ciclism.
Momentul culminant va avea loc duminică, 25 octombrie, la Carei, unde cele trei ștafete se vor reuni pentru a întregi simbolic drapelul tricolor, în cadrul ceremoniei militare organizate la Monumentul Ostașului Român. Evenimentul marchează Ziua Armatei României și amintește de eliberarea, la 25 octombrie 1944, a ultimei porțiuni de teritoriu românesc aflate sub ocupație.
Prin participarea militarilor și a voluntarilor civili, Ștafeta Veteranilor transmite un mesaj de recunoștință față de eroii țării și de solidaritate cu militarii răniți, transformând efortul sportiv într-un gest simbolic de respect pentru istoria și valorile naționale.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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