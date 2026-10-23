Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026

Ioana Oprean

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DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Petrecerea Divorțaților

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. UNIREA – Str. PRINCIPALA partial, str. POMILOR partial, Strada GARII, Strada GARA UNIREA
28/10/2026 09:00 – 28/10/2026 16:00

2. IGHIU, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 08:00 – 29/10/2026 09:00

3. IGHIU, TELNA, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 08:00 – 29/10/2026 09:00

4. IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 08:00 – 29/10/2026 09:00

5. IGHIU, IGHIEL, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 08:00 – 29/10/2026 09:00

6. UNIREA, INOC, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 09:00 – 29/10/2026 15:00

7. UNIREA, INOC, Strada BENZINARIA INOC 29/10/2026 09:00 – 29/10/2026 15:00

8. IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA PARTIAL 29/10/2026 09:00 – 29/10/2026 17:00

9. IGHIU, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 17:00 – 29/10/2026 18:00

10. IGHIU, TELNA, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 17:00 – 29/10/2026 18:00

11. IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 17:00 – 29/10/2026 18:00

12. IGHIU, IGHIEL, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 17:00 – 29/10/2026 18:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

\Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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