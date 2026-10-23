DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
1. UNIREA – Str. PRINCIPALA partial, str. POMILOR partial, Strada GARII, Strada GARA UNIREA
28/10/2026 09:00 – 28/10/2026 16:00
2. IGHIU, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 08:00 – 29/10/2026 09:00
3. IGHIU, TELNA, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 08:00 – 29/10/2026 09:00
4. IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 08:00 – 29/10/2026 09:00
5. IGHIU, IGHIEL, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 08:00 – 29/10/2026 09:00
6. UNIREA, INOC, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 09:00 – 29/10/2026 15:00
7. UNIREA, INOC, Strada BENZINARIA INOC 29/10/2026 09:00 – 29/10/2026 15:00
8. IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA PARTIAL 29/10/2026 09:00 – 29/10/2026 17:00
9. IGHIU, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 17:00 – 29/10/2026 18:00
10. IGHIU, TELNA, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 17:00 – 29/10/2026 18:00
11. IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 17:00 – 29/10/2026 18:00
12. IGHIU, IGHIEL, Strada PRINCIPALA 29/10/2026 17:00 – 29/10/2026 18:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
\Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
23 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează vineri, 23 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Amenzi de peste 5.000 de lei, date de polițiști la Ocna Mureș: Aproape 200 de mașini și persoane, verificate cu aplicația eDAC
Amenzi de peste 5.000 de lei, date de polițiști la Ocna Mureș: Aproape 200 de mașini și persoane, verificate cu aplicația eDAC Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș au desfășurat la data de 22 octombrie 2026, în intervalul orar 16.00 – 19.00,o acțiune, pe raza orașului Ocna Mureș și a localităților arondate, care a […]
Vârstnic din Alba Iulia, prins de polițiști ,,beat mangă” la volan. Ce alcoolemie avea bărbatul
Vârstnic din Alba Iulia, prins de polițiști ,,beat mangă” la volan. Ce alcoolemie avea bărbatul Un vârstnic din Alba Iulia a fost prins de polițiști ,,beat mangă” la volan. Avea o alcoolemie de 0,42 mg/l. Potrivit IPJ Alba, la data de 22 octombrie 2026, în jurul orei 15.30, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au oprit, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
CASS pe pensii în 2026, măsură contestată la Curtea Constituțională: Cât pierd pensionarii
CASS pe pensii în 2026, măsură contestată la Curtea Constituțională: Cât pierd pensionarii Aproape două milioane de pensionari din România...
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv: Decizie definitivă la Curtea de Apel București
Decizie definitivă la Curtea de Apel București: Călin Georgescu rămâne în arest preventiv Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, după...
Știrea Zilei
Ștafeta Veteranilor Invictus 2026: Aiudeanul Levi Polgar duce pentru al zecelea an consecutiv ștafeta albastră de la Oradea la Carei
Ștafeta Veteranilor Invictus 2026: Aiudeanul Levi Polgar duce pentru al zecelea an consecutiv ștafeta albastră de la Oradea la Carei...
Foto | Rafila Stoenescu, 100 de ani de viață și istorie: Centenara din Vinerea păstrează vie moștenirea unui neam de seamă
Rafila Stoenescu, 100 de ani de viață și istorie: Centenara din Vinerea păstrează vie moștenirea unui neam de seamă Localnicii...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 19.10-25.10.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba...
23 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior: Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional...
Surse: Cine are cele mai mari șanse de a fi noul prefect de Alba din partea PSD
Surse: Cine are cele mai mari șanse de a fi noul prefect de Alba din partea PSD Schimbări importante se...
Opinii Comentarii
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice O demonstrație studențească pornită pe...
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...