Șeful ANAF: Familia Iohannis nu dă semne că ar plăti datoria către stat. Fostul președinte va fi citat în instanță

ANAF: Nu există semne că familia Iohannis va achita datoria. Fostul președinte va fi chemat în instanță

Adrian Nica, președintele ANAF, a explicat cum instituția pe care o conduce a confiscat una dintre casele fostului președinte Klaus Iohannis. Șeful ANAF a precizat că inspectorii au ținut legătura cu soții Iohannis prin intermediul avocatului acestora, care a transmis autorităților că cei doi nu dețin cheile imobilului și nu consideră necesară prezența lor la predarea acestuia.

Citește și: Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: Inspectorii pregătesc licitația imobilului din Sibiu

„Referitor la acțiunea ANAF derulată în Sibiu, strada Nicolae Bălcescu, numărul 29, țin să fac câteva precizări. Colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soți pentru a preda imobilul. Aceștia au răspuns prin avocat că nu dețin cheia aferentă imobilului și consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF.

Șeful ANAF a confirmat că inspectorii au fost nevoiți să pătrundă cu forța în imobil: „Aflați în această situație, colegii noștri au forțat una dintre intrări și au pătruns în interiorul imobilului.

În interiorul imobilului, aceștia au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo, au constatat că imobilul se află în stare de degradare și că într-una dintre uși se află cheia imobilului”, a mai adăugat Adrian Nica, pentru Știrile ProTV.

