Telefon distrus în timpul percheziției: Bărbat trimis în judecată la Judecătoria Alba Iulia pentru obstrucționarea aflării adevărului

Judecătoria Alba Iulia a dat, vineri, 5 iunie 2026, „undă verde” procesului unui bărbat acuzat că și-a distrus telefonul mobil chiar în timpul unei percheziții domiciliare, pentru a împiedica anchetatorii să obțină probe relevante într-un dosar penal aflat în desfășurare.

Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, incidentul s-a petrecut la data de 12 aprilie 2025, în timpul unei percheziții domiciliare desfășurate la locuința inculpatului. Anchetatorii susțin că acesta a distrus intenționat un telefon mobil în care se afla o cartelă Digi, dispozitiv identificat și ridicat de organele de poliție în cadrul operațiunii judiciare.

Conform procurorilor, gestul nu a fost unul accidental, ci urmărea să împiedice descoperirea adevărului într-o altă cauză penală aflată în instrumentare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba. Telefonul ar fi putut conține date și informații relevante pentru investigația principală, motiv pentru care distrugerea acestuia este considerată o tentativă de eliminare a unor potențiale mijloace de probă.

În susținerea acuzațiilor, procurorii au depus la dosar o serie de documente și declarații, printre care ordonanțe emise în dosarul penal principal, procesul-verbal de percheziție domiciliară, planșe fotografice, mandatul de percheziție, precum și declarațiile inculpatului și ale mai multor martori audiați în cauză.

În etapa camerei preliminare nu au fost formulate cereri sau excepții privind legalitatea urmăririi penale, a probelor administrate ori a actului de sesizare a instanței. De asemenea, judecătorul nu a identificat din oficiu nicio neregularitate care să împiedice continuarea procesului.

Instanța a constatat că rechizitoriul îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege și că activitatea organelor de urmărire penală s-a desfășurat cu respectarea dispozițiilor procedurale. Totodată, a fost confirmată competența Judecătoriei Alba Iulia de a soluționa cauza atât sub aspect material, cât și teritorial.

Prin urmare, judecătorul a validat legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a actelor de urmărire penală și a dispus începerea efectivă a judecății.

Decizia poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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