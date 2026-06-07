Metalurgistul Cugir, înfrângere usturătoare, 1-8, cu AFC Tălmaciu, la Campionatul Național Under 19, etapa regională

Metalurgistul Cugir, reprezentanta Albei, a suferit o înfrângere usturătoare, 1-8 (0-4), cu AFC Tălmaciu, la Campionatul Național Under 19, etapa regională.

Golul „roș-albaștrilor” a fost înscris, în actul secund, la 0-6, de Iosif. În prima repriză s-a accidnetat portarul titular, Țîru, care a fost transportat cu ambulanța, la spital

Cugirenii au pierdut și primul joc, acasă, 1-3, cu CSȘ Odorheiu Secuiesc. Metalurgistul: Țîru – Antal, E. Cristea, Siriteanu, Gyapias, Iosif, Vodă, Ban, Trif, Baciu, Ivan; au mai intrat Grozăvescu, Măgureanu, Nestian, Mureșan, Bîldea; rezerve Bura.

„O lecție usturătoare, e apăsător eșecul, la asemenea proporții. Un rezultat care trebuie să ne dea de gândit, mai ales la nivelul atitudinii. A contat și faptul că în prima repriză, la 0-2, portarul Țîru, s-a accidentat, și-a pierdut cunoștiința, și a fost dus cu ambulanța la Spital, pentru examene CT”, a spus antrenorul George Goronea.

Cugirenii nu s-au bazat pe 6 dintre cei mai buni jucători, P. Pahone, Mihăilă, G. Cristea, Cuțitei, G. Andriuc (cu prezențe în eșalonul terț, primii doi titulari în stagiunea curentă) și D. Adam, întrucât la acest nivel nu puteau utiliza jucători cu viza FRF

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