FOTO | Timbre ale unui artist vizual din Alba Iulia, tipărite de Poșta Română: „Poate că acesta este doar începutul unei serii mai mari de timbre artistice inspirate din istorie, arhitectură, simboluri medievale și desen grafic clasic”

Timbre ale unui artist vizual din Alba Iulia, tipărite de Poșta Română: „Poate că acesta este doar începutul unei serii mai mari de timbre artistice inspirate din istorie, arhitectură, simboluri medievale și desen grafic clasic”

Graficianul albaiulian Ionuț Baic a trăit recent bucuria tipăririi în premieră de către Poșta Română a trei timbre create de el.

„Există momente în viața unui artist care nu pot fi descrise ușor în cuvinte. Pentru mine, unul dintre aceste momente a fost acela în care am ținut în mână primele mele timbre tipărite de Poșta Română. Nu doar ca simplu colecționar, ci ca grafician care își vede propriile creații transformate în obiecte filatelice reale, imprimate, perforCeate și pregătite să intre într-un clasor”, spune Ionuț Baic, care lucrează la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Ce întruchipează timbrele

Primul timbru surprinde Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina, într-o interpretare dramatică, aproape cinematografică, realizată în tonuri întunecate. Celelalte două timbre continuă aceeași direcție artistică, punând accent pe arhitectură, simboluri istorice și pe acel aer nostalgic al documentelor și gravurilor de epocă.

„Cele trei timbre reprezintă o mică parte din universul meu artistic, inspirat de Cetatea Alba Carolina și de simbolurile istorice ale orașului Alba Iulia. Fiecare compoziție păstrează stilul grafic pe care îl iubesc cel mai mult: desenul monocrom, influențat de gravura clasică și de atmosfera vechilor tipărituri.

Trebuie să recunosc că sunt încă novice în ceea ce privește lumea artistampurilor și a filateliei artistice. Descopăr treptat acest domeniu fascinant și încă învăț foarte multe lucruri despre tehnici, prezentare și modul în care sunt percepute astfel de creații de către colecționari. Însă, chiar și așa, satisfacția este enormă.

Ca grafician, îmi face o deosebită plăcere să știu că, pe lângă celelalte timbre de colecție din clasorul meu, există acum și unele realizate chiar de mine, purtând propriile mele desene și idei artistice. Este un sentiment aparte să deschizi un clasor și să vezi, printre emisiuni filatelice și piese istorice, propriile tale lucrări transformate în timbre”, detaliază Ionuț Baic.

Valoare sentimentală

„Aceste prime tipărituri au pentru mine o valoare sentimentală imensă. Ele reprezintă nu doar niște mici obiecte de colecție, ci începutul unei noi direcții creative pe care îmi doresc să o explorez tot mai mult în viitor.

Poate că acesta este doar începutul unei serii mai mari de timbre artistice inspirate din istorie, arhitectură, simboluri medievale și desen grafic clasic. Iar dacă aceste prime trei timbre vor rămâne peste ani într-un clasor, atunci sper să păstreze și emoția cu care au fost create”, mai spune graficianul albaiulian.

Ionuț Baic a prezentat și următorul proiect filatelic dedicat Cetății Alba Carolina din Alba Iulia. Este vorba de o serie de timbre care își propune să transforme patrimoniul istoric într-o experiență artistică modernă, îmbinând estetica gravurii clasice cu tehnologia digitală contemporană.

„Fiecare timbru va reprezenta monumente, porți, statui și simboluri emblematice ale cetății, reinterpretate într-un stil artistic original. Valoarea acestor timbre va fi exprimată într-un Token virtual construit pe sistemul BEP-20, creat special pentru a sprijini arta și cultura. Tokenul va putea fi tranzacționat în mediul digital, oferind colecționarilor și susținătorilor posibilitatea de a participa activ la promovarea patrimoniului cultural prin tehnologie blockchain. Acest proiect reprezintă o punte între trecut și viitor, între memoria istorică a Cetății Alba Carolina și noile forme de exprimare artistică și economică ale erei digitale și de colecție”, detaliază Ionuț Baic.

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