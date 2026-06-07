Cât a încasat Primăria Alba Iulia din taxe și impozite locale în primul trimestru din 2026: Numărul „contribuabililor-model”, în scădere ușoară

Primăria Alba Iulia a înregistrat o evoluție pozitivă a încasărilor din taxe și impozite locale în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor financiare centralizate la nivelul administrației locale și puse la dispoziția ziarulunirea.ro.

Creștere a veniturilor în trimestrul I 2026

În primele trei luni ale anului 2026, încasările au ajuns la 49.019.550 lei, în creștere față de 43.799.660 lei în trimestrul I 2025. Evoluția indică o majorare a veniturilor din colectarea taxelor și impozitelor locale. Asta, însă, în contextul în care cuantumul impozitelor și taxelor locale a crescut semnificativ de la 1 ianuarie 2026.

În același interval, numărul „contribuabilor-model”, cu alte cuvinte al persoanelor care s-au achitat de „sarcina” de a-și plăti dărille locale în primul trimestru al anului, în care s-au acordat și bonificații pentru plăți, a scăzut ușor, de la 44.434 în trimestrul I 2025 la 41.765 în trimestrul I 2026.

Execuția bugetului pe anul 2025

Pentru anul 2025, bugetul estimat al veniturilor din taxe și impozite locale a fost de 97.000.000 lei, în timp ce totalul efectiv încasat a fost de 80.853.500 lei.

Structura principalelor categorii de venituri a fost următoarea:

impozit pe clădiri: 34.148.000 lei

impozit pe terenuri: 5.437.000 lei

impozit pe mijloace de transport: 11.332.000 lei

Proiecții bugetare pentru 2026

Pentru anul 2026, autoritățile locale au estimat încasări totale de 112.000.000 lei, cu următoarea structură:

clădiri: 46.055.000 lei

terenuri: 8.213.000 lei

mijloace de transport: 14.966.000 lei

Datele indică o tendință de creștere a veniturilor bugetare estimate pentru 2026, în paralel cu o stabilizare a structurii de colectare pe principalele categorii de impozite locale. În același timp, se observă o ușoară scădere a numărului de contribuabili activi în primul trimestru, în raport cu anul precedent.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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