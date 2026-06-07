Premierul desemnat Eugen Tomac începe consultările cu partidele parlamentare: Cu ce formațiune are prima întâlnire
Premierul desemnat Eugen Tomac începe consultările cu partidele parlamentare
Premierul desemnat, Eugen Tomac, va începe luni, 8 iunie 2026 consultările cu partidele parlamentare pentru a obține sprijinul necesar validării în Parlament a viitorului Guvern.
Conform programului anunțat duminică, 7 iunie 2026 de echipa sa de comunicare, Eugen Tomac se va întâlni luni, 8 iunie 2026 cu reprezentanții PNL la ora 11:00, cu cei ai USR la ora 14:00 și cu delegația PSD la ora 17:00. Discuțiile vor avea loc la sediile formațiunilor politice.
După fiecare rundă de consultări, premierul desemnat va susține declarații de presă, potrivit sursei citate.
Dialogul cu partidele parlamentare va continua și marți, urmând ca programul întâlnirilor să fie anunțat ulterior.
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 4 iunie 2026 pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru.
Constituția prevede că persoana desemnată pentru funcția de premier trebuie să solicite, în termen de 10 zile de la nominalizare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei complete a Cabinetului.
foto: arhivă
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