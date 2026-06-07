Curier Județean

Șofer din Alba prins cu o alcoolemie uriașă, salvat de legea mai blândă: Amendă după ce a condus cu 2,67 g/l alcool în sânge

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

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Șofer din Alba prins cu o alcoolemie uriașă, salvat de legea mai blândă: Amendă după ce a condus cu 2,67 g/l alcool în sânge

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost condamnat de Judecătoria Blaj la o amendă penală de 5.370 de lei după ce a fost surprins conducând un autovehicul cu o alcoolemie de peste trei ori mai mare decât limita care atrage răspunderea penală.

Deși procurorii au solicitat aplicarea unei pedepse cu închisoarea suspendată, instanța a considerat că o sancțiune financiară este suficientă, invocând lipsa antecedentelor penale, recunoașterea faptei și aplicarea legii penale mai favorabile.

Control de rutină, rezultat șocant

Incidentul a avut loc în seara zilei de 16 februarie 2024, în jurul orei 21:45, când polițiștii au oprit pentru control o autoutilitară Peugeot. Șoferul emana halenă alcoolică, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost transportat ulterior la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Analizele toxicologice au relevat o alcoolemie de 2,67 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 2,60 g/l la cea de-a doua, valori extrem de ridicate în raport cu pragul legal de 0,80 g/l prevăzut de Codul penal pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului.

Inculpatul și-a recunoscut vina

În fața instanței, bărbatul a recunoscut integral fapta și a solicitat judecarea cauzei prin procedura simplificată, care permite reducerea limitelor de pedeapsă în cazul recunoașterii acuzațiilor. Acesta a declarat că își menține poziția exprimată în faza de urmărire penală și a invocat situația dificilă din familie, arătând că soția sa este bolnavă și depinde de veniturile sale.

Judecătorul a admis cererea și a dispus continuarea procesului pe baza probelor deja administrate de procurori.

Comportament grav constatat de medici

În motivarea sentinței, instanța a subliniat că alcoolemia foarte ridicată reflecta o afectare severă a capacității de reacție și apreciere a șoferului. Mai mult, fișa medicală întocmită la momentul recoltării probelor biologice consemna o serie de manifestări specifice intoxicației alcoolice: ținută dezordonată, atitudine neadecvată, comportament agitat și ostil, comunicare incoerentă, dezorientare în timp și spațiu, tulburări de echilibru și halenă alcoolică pronunțată.

Magistratul a apreciat că asemenea împrejurări au creat o stare de pericol semnificativă pentru siguranța traficului rutier și pentru ceilalți participanți la trafic.

De ce nu a primit închisoare

Un element decisiv în dosar l-a constituit aplicarea principiului legii penale mai favorabile. La data comiterii faptei, infracțiunea de conducere sub influența alcoolului putea fi sancționată fie cu închisoare, fie cu amendă penală. Ulterior, legislația a fost modificată, iar posibilitatea aplicării amenzii a fost eliminată. Instanța a constatat însă că trebuie aplicată legea în vigoare la momentul faptei, aceasta fiind mai favorabilă inculpatului.

Judecătorul a reținut, de asemenea, că bărbatul nu are antecedente penale, este integrat social, are un loc de muncă stabil, este apreciat în comunitate și are în întreținere o soție cu probleme de sănătate. În plus, de la comiterea faptei au trecut peste doi ani fără alte incidente.

Amenda stabilită de instanță

După analiza tuturor circumstanțelor, instanța a stabilit o pedeapsă de 180 de zile-amendă, cu o valoare de 30 de lei pentru fiecare zi-amendă, rezultând o sancțiune totală de 5.400 de lei.

Întrucât inculpatul a fost reținut timp de 24 de ore imediat după incident, judecătorul a dedus o zi-amendă din pedeapsă, reducând suma finală la 5.370 de lei.

Pe lângă amendă, bărbatul trebuie să plătească și 600 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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