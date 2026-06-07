Șofer din Alba prins cu o alcoolemie uriașă, salvat de legea mai blândă: Amendă după ce a condus cu 2,67 g/l alcool în sânge
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FOTO | ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un autoturism implicat în evenimentul rutier de la km 303
ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un autoturism implicat în evenimentul rutier de la km 303 Un accident rutier s-a produs în după amiaza zilei de duminică, 7 iunie 2026, pe Autostrada A1. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A1 km 303, sens Sebes -Sibiu. „Detașamentul […]
„Undă verde” pentru lucrările de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos: Proiect de un milion de lei
„Undă verde” pentru lucrările de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, în Căpâlna de Jos: Proiect de un milion de lei Direcția Județeană de Mediu Alba a emis acordul de mediu pentru proiectul „Consolidare terasamente și asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142N, KM 1+470 – KM 1+660, localitatea Căpâlna de […]
Războiul pentru apă s-a încheiat în instanță: Doi pensionari și-au aflat pedepsele după o agresiune violentă într-un sat din Munții Apuseni
Războiul pentru apă s-a încheiat în instanță: Doi pensionari și-au aflat pedepsele după o agresiune violentă într-un sat din Munții Apuseni Judecătoria Câmpeni a pus capăt, joi, 4 iunie 2026 unui conflict vechi privind alimentarea cu apă într-o comunitate din zona Vadu Moților, condamnând doi bărbați pentru agresarea unui localnic care încerca să se racordeze […]
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Președinții Curților de Apel acuză Guvernul de „subordonarea justiției”: „Este un nou atac asupra independenței puterii judecătorești”
Președinții Curților de Apel acuză Guvernul de „subordonarea justiției”: „Este un nou atac asupra independenței puterii judecătorești” Reuniți la Oradea...
Bacalaureat 2026 | La ce oră încep examenele de la Bac și ce se întâmplă dacă întârzii. Reguli în sala de examen
Bacalaureat 2026 | La ce oră încep examenele de la Bac și ce se întâmplă dacă întârzii. Reguli în sala...
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Producătorul de lactate De Colţeşti, investiție de 4 milioane de euro pentru finalizarea unui depozit de maturare: ,,Ne va creşte capacitatea de şase ori şi ne va ajuta să avem o prezenţă mai bună în marile lanţuri”
Producătorul de lactate De Colţeşti, investiție de 4 milioane de euro pentru finalizarea unui depozit de maturare: ,,Ne va creşte...
FOTO | INUNDAȚII în Sebeș: Cantități mari de apă acumulate pe mai multe străzi din municipiu
INUNDAȚII în Sebeș: Cantități mari de apă acumulate pe mai multe străzi din municipiu În urma precipitatiilor inregistrate pe raza...
Curier Județean
Șofer din Alba prins cu o alcoolemie uriașă, salvat de legea mai blândă: Amendă după ce a condus cu 2,67 g/l alcool în sânge
Șofer din Alba prins cu o alcoolemie uriașă, salvat de legea mai blândă: Amendă după ce a condus cu 2,67...
FOTO | ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un autoturism implicat în evenimentul rutier de la km 303
ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un autoturism implicat în evenimentul rutier de la km 303 Un accident rutier s-a produs...
Politică Administrație
Comunicat | O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației
O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației Ieri a fost un moment de viitor, o...
Comunicat PSD Alba | Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte
Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte Organizația Femeilor Social Democrate...
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Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
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126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...