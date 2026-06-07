Sport

FOTO: Școala de Fotbal Valea Frumoasei a câștigat Cupa Românilor în Germania! Premii pentru Greapcă și Sava

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Școala de Fotbal Valea Frumoasei a câștigat Cupa Românilor în Germania! Premii pentru Greapcă și Sava

O echipă care a reprezentat Școala de Fotbal Valea Frumoasei, a câștigat Cupa Românilor, în Germania, turneul organizat de Cosmin Fleacă, originar din Șpring, stabilit în Straubing (Germania)

Citește și: Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, finala Cupei României, faza județeană, pe „Cetate”, duminică, 14 iunie, zi când este și festivitatea de premiere a finalului de sezon

Echipa de pe Valea Sebeșului a fost singura din România care s-a deplasat, iar Dan Greapcă a primit premiul pentru jucătorul turneului, iar Bogdan Sava a fost golgheterul competiției amicale.

Valea Frumoasei, club de care se ocupă Florin Pintilie, a primit astfel o injecție de moral înaintea finalei Cupei României, de pe „Cetate”, cu Viitorul Sântimbru, campioana din Superliga Alba,

Valea Frumoasei a învins clar, în finală, pe Dinamo Galaxi, echipa lui Stelian Filip, fostul jucător de la Dinamo și Poli Timișoara

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Metalurgistul Cugir, înfrângere usturătoare, 1-8, cu AFC Tălmaciu, la Campionatul Național Under 19, etapa regională

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

7 iunie 2026

De

Metalurgistul Cugir, înfrângere usturătoare, 1-8, cu AFC Tălmaciu, la Campionatul Național Under 19, etapa regională Metalurgistul Cugir, reprezentanta Albei, a suferit o înfrângere usturătoare, 1-8 (0-4), cu AFC Tălmaciu, la Campionatul Național Under 19, etapa regională. Citește și: Metalurgistul Cugir, eșec în Campionatul Național Under 19, etapa regională, 1-3 cu CSȘ Odorheiu Secuiesc Golul „roș-albaștrilor” a […]

Citește mai mult

Sport

Dennis Man și Alexandra Grigoriță au spus „DA”, la Vladmirescu, cu Nicolae și Andreea Stanciu ca părinți spirituali

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

7 iunie 2026

De

Dennis Man și Alexandra Grigoriță au spus „DA”, la Vladmirescu, cu Nicolae și Andreea Stanciu ca părinți spirituali! Internaționalul român Denis Man și-a unit destinele cu aleasa inimii sale Alexandra Grigoriță, în comuna Vladmirescu, cu Nicolae Stanciu, căpitanul echipei României, și soția sa Andreea, în postura de părinți spirituali La nici 24 de ore de […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, eșecuri la Mediaș în ultima rundă a competițiilor juvenile

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

7 iunie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, eșecuri la Mediaș în ultima rundă a competițiilor juvenile Under 19 și Under 17 În ultima etapă CSM Unirea Alba Iulia a pierdut ambele dispute din dubla externă cu ACS Mediaș Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, dublă victorioasă, cu CSȘ Caransebeș, la ultima reprezentație internă | „Alb-negrii”, fără gol primit […]

Citește mai mult