FOTO: Școala de Fotbal Valea Frumoasei a câștigat Cupa Românilor în Germania! Premii pentru Greapcă și Sava

Școala de Fotbal Valea Frumoasei a câștigat Cupa Românilor în Germania! Premii pentru Greapcă și Sava

O echipă care a reprezentat Școala de Fotbal Valea Frumoasei, a câștigat Cupa Românilor, în Germania, turneul organizat de Cosmin Fleacă, originar din Șpring, stabilit în Straubing (Germania)

Echipa de pe Valea Sebeșului a fost singura din România care s-a deplasat, iar Dan Greapcă a primit premiul pentru jucătorul turneului, iar Bogdan Sava a fost golgheterul competiției amicale.

Valea Frumoasei, club de care se ocupă Florin Pintilie, a primit astfel o injecție de moral înaintea finalei Cupei României, de pe „Cetate”, cu Viitorul Sântimbru, campioana din Superliga Alba,

Valea Frumoasei a învins clar, în finală, pe Dinamo Galaxi, echipa lui Stelian Filip, fostul jucător de la Dinamo și Poli Timișoara

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