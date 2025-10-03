Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: Inspectorii pregătesc licitația imobilului din Sibiu

Familia fostului președinte Klaus Iohannis a fost executată silit de ANAF, după ce a refuzat să predea voluntar imobilul din centrul Sibiului pierdut definitiv în instanță.

Inspectorii fiscali au mers joi, 2 octombrie 2025, la fața locului și au schimbat yala locuinței situate pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, intrând oficial în posesia statului român.

Casa urmează acum să fie scoasă la licitație publică, potrivit unor surse citate de publicația „Gândul”.

Procedura de executare silită a început în urmă cu o lună și jumătate, după ce Ministerul Finanțelor a aprobat cererea ANAF. Familia Iohannis a fost notificată oficial că trebuie să elibereze imobilul și să restituie suma de 4,7 milioane de lei (aproximativ 929.000 de euro) – bani proveniți din chirii încasate necuvenit timp de 17 ani.

Deși a fost informată despre obligațiile legale, familia fostului șef al statului a refuzat să predea casa, motiv pentru care ANAF Sibiu a trecut joi, 2 octombrie 2025, la executarea silită propriu-zisă.

Casa de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu a fost revendicată de familia Iohannis în 1999 și câștigată inițial în instanță. Ulterior, în urma unei anchete, titlul de proprietate a fost anulat definitiv în 2015, iar imobilul a revenit statului român. Cu toate acestea, familia fostului președinte a continuat să încaseze chirii de la o bancă, în ciuda lipsei unui titlu legal.

După ani de procese și notificări, statul a decis să pună în aplicare decizia instanței prin executare silită.

