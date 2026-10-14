Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 16 –22 octombrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Clayface Avanpremiera

Regia: James Watkins

Cu: Tom Rhys Harries, Eddie Marsan, Max Minghella, Naomi Ackie, David Dencik

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, Horror, SF, Thriller

Durată: 108 min

Rating: N 15

Prima incursiune a DC Studios în acest gen, „Clayface” este un thriller horror regizat de James Watkins, cu Tom Rhys Harries în rolul principal, interpretând celebrul antagonist din Gotham City.

„Clayface” urmărește degradarea înspăimântătoare a unui bărbat, de la o vedetă în ascensiune la Hollywood la un monstru dominat de dorința de răzbunare, într-o poveste care explorează pierderea identității și a umanității, iubirea corozivă și latura întunecată a ambiției științifice.

Miercuri, Joi 19:10

Rolling Loud Avanpremiera

Regia: Jeremy Garelick

Cu: Christine Ko, Marcus Lewis, Owen Wilson, Travis Scott, Jolene Blalock

Gen Film: Comedie

Durată: 95 min

Rating: N 15

Un tată hiperprotector ia cea mai proastă decizie parentală din viața lui atunci când, în ciuda refuzului soției, își strecoară fiul de 13 ani la Rolling Loud, festivalul în care Travis Scott este cap de afiș. Doar că băiatul se pierde în mulțime aproape imediat. Ceea ce a început ca o simpatică aventură degenerează în panică pură.Ce urmează? Mosh pits, haos în culise, un șir uimitor de decizii proaste.

Miercuri, Joi 19:00

Street Fighter

Regia: Kitao Sakurai

Cu: Jason Momoa, David Dastmalchian, Noah Centineo, Olivier Richters, Cody Runnels

Gen Film: Actiune, Crima, Drama

Durată: 125 min

Rating: AP 12

În 1993, Ryu și Ken Masters, doi luptători înstrăinați, sunt aruncați din nou în luptă când misterioasa Chun-Li îi recrutează pentru următorul Turneu Mondial al Luptătorilor, o confruntare brutală a pumnilor, destinului și furiei. Însă în spatele competiției se ascunde o conspirație mortală, care îi obligă să se înfrunte unul pe celălalt și să dea piept cu demonii lor.

Vineri pana Joi 21:00

Primetime

Regia: Lance Oppenheim

Cu: Robert Pattinson, Anna Faris, Merritt Wever

Gen Film: Actiune, Biografic, Crima, Drama, Thriller

Durată: 107 min

Rating: N 15

Un jurnalist investighează și demască lumea interlopă, ceea ce duce la o schimbare majoră în domeniul televiziunii.

Vineri pana Marti 16:40; Miercuri, Joi 14:35

Forgotten Island / Insula pierdută

Regia: Januel Mercado, Joel Crawford

Cu: Dave Franco, Jenny Slate, Amielynn Abellera

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 109 min

Rating: AG

Jo și Raissa, absolvente de liceu, sunt cele mai bune prietene încă din școala primară, dar se pregătesc acum să pornească pe drumuri diferite în viață.

În timp ce își petrec ultima seară împreună, Jo și Raissa descoperă din întâmplare un portal misterios, care le transportă pe fantastica insulă Nakali, plină de făpturi magice și mitologice despre care au auzit povești în familiile lor filipineze.

Dublat: Vineri pana Joi 13:10

Whalefall / Whalefall: Contratimp în abis

Regia: Brian Duffield

Cu: Josh Brolin, Elisabeth Shue, Austin Abrams, Jane Levy, Emily Rudd

Gen Film: Thriller

Durată: 110 min

Rating: N 15

După moartea tatălui său (Josh Brolin), Jay Gardiner (Austin Abrams) pornește într-o scufundare în largul coastei centrale a Californiei, în căutarea rămășițelor acestuia. Însă căutarea sa ia o turnură dramatică atunci când este înghițit de un cașalot uriaș.

Captiv în interiorul mamiferului marin și având oxigen pentru mai puțin de o oră, Jay este nevoit să lupte pentru supraviețuire. În această cursă contratimp, el descoperă că învățăturile transmise de tatăl său ar putea reprezenta singura lui șansă de a scăpa cu viață.

Vineri pana Marti 19:10

Miercuri, Joi 17:00

Băiat de milioane 2D / VIP 2D

Regia: Cristian Ilișuan

Cu: Mircea Popa, Cătălin Herlo, Adonis Tanța, Adrian Cucu

Gen Film: Comedie

Durată: 99 min

Rating: AP 12

După ce câștigă 12 milioane de euro la loto, Andi își schimbă radical viața și cumpără tot ce și-a dorit vreodată. Dar, pe măsură ce câștigă putere și succes, începe să piardă lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra.

2D: Vineri pana Marti 18:50

Miercuri, Joi 16:50

2D VIP: Vineri pana Joi 17:30; 21:40

Other Mommy / Cealaltă mamă

Regia: Rob Savage

Cu: Jessica Chastain, Sean Kaufman, Dichen Lachman, Karen Allen

Gen Film: Horror

Durată: 93 min

Rating: N 15

Bela, o fetiță de 8 ani ai cărei părinți au probleme în căsnicie, se confruntă cu o entitate sinistră care iese din dulapul ei. Prezența, pe care o numește „cealaltă mămică”, devine treptat tot mai amenințătoare pentru ea și familia ei.

Vineri pana Marti 17:15

Miercuri, Joi 15:10

Teambuilding 2D / VIP 2D

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Anca Munteanu, Nicu Banea, Vlad Ianus, Matei Dima

Gen Film: Comedie

Durată: 110 min

Rating: N 15

După ce abia au supraviețuit unui teambuilding care le-a pus la încercare nu doar abilitățile sociale, ci și sănătatea mintală, Horia (Micutzu Cosmin Nedelcu) și gașca sunt acum parte dintr-o echipă de elită care încearcă să vândă un nou produs inovator: AI de PLM. Produsul oglindește echipa, adică este disfuncțional, iar șeful Oprea (Șerban Pavlu) decide că Horia si colegii lui au nevoie de coeziune ca să ducă proiectul la bun sfârșit, așa că îi trimite într-un nou teambuilding, de data asta, în străinătate: Republica Moldova – unde, în ciuda așteptărilor, ajung la un wine resort de lux cu vin la discreție.

2D: Vineri pana Joi 21:20

2D VIP: Vineri pana Joi 19:30

Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom / Mielul Shaun – Aventuri de Halloween

Regia: Steve Cox, Matthew Walker

Cu: Justin Fletcher, John Sparkes, Kate Harbour

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Horror

Durată: 91 min

Rating: AG

În ajunul Halloween-ului la ferma Mossy Bottom, entuziasmul se transformă în îngrijorare atunci când neîndemânaticul fermier strică plantația de dovleci. Shaun încearcă să o salveze cu experimente științifice, dar lucrurile o iau razna când o bestie sălbatică apare în pădure.

Fara Dialog: Vineri pana Marti 13:20

Miercuri, Joi 11:30

Verity

Regia: Michael Showalter

Cu: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett

Gen Film: Crima, Drama, Mister, Romantic, Thriller

Durată: 114 min

Rating: N 15

Lowen Ashleigh este angajată de Jeremy Crawford pentru a scrie în numele soției sale, Verity, autoare de bestselleruri, care nu-și mai poate termina romanele după ce a suferit un accident. În timp ce locuiește la familia Crawford pentru a lucra, Lowen descoperă adevăruri tulburătoare despre Verity.

Vineri pana Marti 14:20

Girl in the Clouds / Fata din nori

Regia: Philippe Riche

Cu: Jamel Debbouze, Louane Emera, Grégoire Ludig

Gen Film: Animatie

Durată: 88 min

Rating: AG

O șoricică de bibliotecă de 12 ani primește în grijă o pană magică ce poate îndeplini orice dorință pe care o scrie. Alături de porcușorul ei de Guineea vorbitor, pornește într-o aventură periculoasă pentru a salva planeta de la distrugerea mediului.

Dublat: Vineri pana Marti 12:20

Miercuri, Joi 12:40

Atlasul Universului

Regia: Paul Negoescu

Cu: Matei Donciu, Marin Grigore, Andreea Grămoșteanu, Andrei Mateiu

Gen Film: Familie

Durată: 85 min

Rating: AG

Atlasul Universului spune povestea lui Filip, un băiețel de 10 ani, a cărui bucurie de a-și cumpăra o pereche de încălțări pentru un mult așteptat meci de fotbal este umbrită de faptul că primește, din greșeală, doi pantofi pentru piciorul drept. Filip trebuie să pornească singur în căutarea perechii potrivite.

Vineri pana Marti 11:30

Heart of the Beast / În inima sălbăticiei VIP 2D

Regia: David Ayer

Cu: Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Thriller

Durată: 101 min

Rating: AP 12

Nu contează pentru cine trăiești… ci pentru cine ai fi gata să mori.

După un accident aviatic cumplit, un ofițer din Forțele Speciale și câinele său de luptă se trezesc blocați în adâncul sălbăticiei din Alaska. Împreună, sunt nevoiți să ducă o luptă brutală pentru supraviețuire împotriva forțelor naturii.

Vineri pana Joi 15:30

Cats in the Museum: Treasures of Egypt / Pisicile de la muzeu 2: Comoara din Egipt

Regia: Vasiliy Rovenskiy

Cu: Roman Kurtsyn, Diomid Vinogradov, Snezhana Samokhina, Darya Blokhina

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

La doi ani după ce au salvat Mona Lisa, șoricelul Maurice tânjește după o nouă aventură, în timp ce Vincent și Cleopatra încearcă să țină în frâu doi pisoi neastâmpărați. Când Maurice descoperă în tunelurile ascunse ale Ermitajului un papirus străvechi cu harta către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la o mie de ani, cu toții pornesc spre Egipt. Cum fiecare își dorește altceva, prietenii ajung să se întreacă pentru a găsi primii lampa fermecată.

Dublat: Vineri pana Marti 15:15

Miercuri, Joi 13:20

PAW Patrol: The Dino Movie / Patrula cățelușilor: În lumea dinozaurilor VIP

Regia: Cal Brunker

Cu: Mckenna Grace, Jameela Jamil, Terry Crews, Fortune Feimster, Snoop Dogg

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 88 min

Rating: AG

După ce nava lor este prinsă de o furtună, cățeii din Patrula Cățelușilor ajunge pe o insulă tropicală plină de dinozauri. Acolo cățelușii se împrietenesc cu Rex, un pui de dinozaur rămas izolat pe insulă de ani întregi. Când planurile de exploatare minieră ale primarului Humdinger declanșează erupția unui vulcan uriaș, cățelușii pornesc într-o misiune de salvare pentru a-i proteja căminul lui Rex înainte ca totul să dispară.

Dublat: Vineri pana Joi 11:20

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