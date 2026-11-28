Foto | Prețurile de la Târgul de Crăciun 2026 din Alba Iulia: Cât costă vinul fiert, clătitele și ciocolata caldă
Prețurile de la Târgul de Crăciun 2026 din Alba Iulia: Cât costă vinul fiert, clătitele și ciocolata caldă
Târgul de Crăciun 2026 din Alba Iulia s-a deschis sâmbătă, 28 noiembrie 2026, de la ora 19:00, în Piața Cetății Alba Carolina. Sute de persoane s-au aflat încă de la deschidere în locația menționată anterior pentru a descoperi ceea ce are de oferit târgul.
Un număr de 20 căsuțe au fost amplasate în Piața Cetății Alba Carolina care oferă diferite bunătăți pentru albaiulieni și vizitatorii care au venit în prima zi a Târgului de Crăciun din Alba Iulia.
Prețurile la Târgul de Crăciun din Alba Iulia 2026:
Vinul fiert costă între 12 și 20 de lei. La una dintre căsuțe, un pahar de 250 de grame de vin fiert costă 12 lei, iar unul de 330 de grame costă 15 lei.
În altă căsuță se vinde vin fiert de Ciumbrud, alb sau roșu, preparat cu scorțișoară, anason stelat Și alte ingredinte. Aici, un pahar de 230 ml costă 15 lei, iar unul de 300 ml costă 20 de lei.
Ciocolata caldă costă 15 lei pentru 250 de grame, iar ceaiul 10 lei pentru aceeași cantitate. La o altă căsuță, ceaiul costă 10 lei pentru 200 ml și 15 lei pentru 300 ml.
Citește și: Video | Târgul de Crăciun 2026 de la Alba Iulia s-a deschis: Căsuțe cu bunătăți și decoruri de iarnă în Piața Cetății Alba Carolina
Cei care vor o cafea plătesc 10 lei pentru un espresso sau un americano, 12 lei pentru un espresso macchiato, 15 lei pentru un cappuccino.
Un latte macchiato costă 16 lei, un chai latte 17 lei, un latte cu sirop 18 lei, iar un flat white 20 de lei.
La clătite, cea simplă cu Nutella sau cu ciocolată albă costă 20 de lei pentru 140 de grame. Clătitele cu Nutella și un adaos, cum ar fi Oreo, Kinder Bueno și multe altele costă 25 de lei pentru 180 de grame.
Clătitele speciale costă 30 de lei pentru 200 de grame. Cei care preferă ceva sărat pot cumpăra porumb fiert, la 15 lei știuletele.
La o altă căsuță se vând și gogoși cu ciocolată albă și ciocolată neagră cu lapte.
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