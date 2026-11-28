Cât de mult ne afectează lipsa legumelor din farfurie: Recomandarea specialiștilor pe care mulți o ignoră

Legumele nu ar trebui să fie doar un simplu element decorativ în farfurie, ci o componentă esențială a alimentației de zi cu zi. Deși mulți oameni sunt conștienți de importanța unei diete echilibrate, consumul insuficient de legume și fructe rămâne o problemă frecventă, cu posibile consecințe asupra sănătății pe termen lung.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă persoanelor cu vârsta de peste 10 ani un consum zilnic de cel puțin 400 de grame de fructe și legume, echivalentul a aproximativ cinci porții. Nu este obligatoriu ca fiecare masă să conțină legume, însă includerea lor constantă în alimentație reprezintă una dintre cele mai simple metode prin care poate fi atins acest obiectiv.

De ce ar trebui să avem legume în farfurie în fiecare zi?

Nu există o regulă potrivit căreia fiecare masă trebuie să fie perfect echilibrată din punct de vedere nutrițional. Mai important este ceea ce consumăm pe parcursul întregii zile și, mai ales, obiceiurile alimentare pe care le menținem în timp.

Totuși, atunci când mesele sunt alcătuite predominant din carne, pâine, paste, orez sau cartofi, iar legumele lipsesc aproape complet, organismul poate să nu primească suficiente fibre, vitamine și minerale.

O soluție la îndemână este introducerea unei porții de legume la mesele principale. Fie că vorbim despre o salată proaspătă, o garnitură de legume gătite sau o supă, fiecare alegere contribuie la diversificarea alimentației și la asigurarea unui aport mai bun de nutrienți.

Ce beneficii aduce consumul regulat de legume?

Legumele și fructele reprezintă surse importante de fibre, vitamine, minerale și compuși bioactivi. În plus, majoritatea au o densitate calorică redusă, fiind potrivite pentru o alimentație variată și echilibrată.

Importanța lor este susținută și de cercetările științifice. O meta-analiză publicată în revista medicală The BMJ, care a inclus 16 studii prospective și peste 833.000 de participanți, a identificat o asociere între consumul mai ridicat de fructe și legume și un risc mai mic de mortalitate din toate cauzele.

Potrivit rezultatelor analizate, fiecare porție suplimentară de legume consumată zilnic a fost asociată cu o reducere de aproximativ 5% a riscului de mortalitate din toate cauzele. Cercetătorii au observat, de asemenea, o asociere favorabilă în cazul mortalității cardiovasculare.

Aceste rezultate nu înseamnă că un anumit aliment poate preveni singur apariția bolilor, ci evidențiază rolul pe care alimentația echilibrată îl poate avea în menținerea sănătății.

Cum putem ajunge mai ușor la cinci porții pe zi?

Atingerea recomandării de 400 de grame de fructe și legume nu presupune consumul unor cantități foarte mari de salată și nici schimbări radicale ale meniului zilnic.

Câteva roșii și ardei adăugate la masa de prânz, o garnitură generoasă de legume la cină, o supă de legume și un fruct consumat între mese pot contribui la atingerea cantității recomandate.

Contează și diversitatea alimentelor alese. Morcovii, roșiile, ardeii, varza, broccoli, conopida, spanacul, dovleceii, vinetele și fasolea verde oferă combinații diferite de nutrienți, motiv pentru care este indicat să alternăm legumele în alimentația zilnică.

Acestea pot fi consumate crude, fierte, coapte, congelate sau conservate. În cazul produselor conservate, este recomandată atenția la cantitatea de sare și zahăr adăugată.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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