Alba Iulia: Sprijin pentru persoanele fără adăpost, în sezonul rece. Autoritățile fac apel la solidaritatea cetățenilor

Odată cu instalarea sezonului rece și pe fondul prognozelor meteorologice nefavorabile din perioada următoare, autoritățile din Alba Iulia atrag atenția asupra riscurilor la care sunt expuse persoanele fără adăpost și fac apel la solidaritatea comunității.

Direcția de Asistență Socială Alba Iulia, în parteneriat cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, asigură servicii sociale pentru persoanele fără adăpost care au domiciliul sau reședința în municipiu, în cadrul unui contract destinat sprijinirii acestei categorii vulnerabile.

Adăpostul de noapte are o capacitate totală de 50 de locuri, dintre care 20 sunt rezervate persoanelor fără adăpost cu domiciliul sau reședința în Alba Iulia. Celelalte 30 de locuri sunt destinate persoanelor din județul Alba sau celor care se află în tranzit prin județ.

Persoanele găzduite beneficiază de cazare pe perioadă determinată, hrană, condiții de igienă și măsuri pentru prevenirea infecțiilor, precum și de servicii de integrare și reintegrare socială.

În contextul temperaturilor scăzute, reprezentanții Direcției de Asistență Socială fac apel la cetățeni să manifeste spirit civic și responsabilitate și să anunțe instituțiile competente atunci când identifică persoane fără adăpost care sunt expuse frigului și pericolelor asociate acestuia.

Sesizările pot fi transmise către:

Direcția de Asistență Socială Alba Iulia

Adresă: Bd. Republicii nr. 26, Alba Iulia

Telefon: 0258 810 325

E-mail: [email protected]

Adăpostul de noapte – Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia

Telefon: 0788 890 890

Autoritățile reamintesc că implicarea fiecărui cetățean poate contribui la protejarea vieții persoanelor vulnerabile. Un simplu apel telefonic poate face diferența pentru cineva care nu are unde să se adăpostească în nopțile geroase.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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