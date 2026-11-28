Târgul de Crăciun 2026 de la Alba Iulia s-a deschis: Căsuțe cu bunătăți și decoruri de iarnă în Piața Cetății Alba Carolina

Târgul de Crăciun 2026 de la Alba Iulia s-a deschis oficial astăzi pentru vizitatori de la ora 19:00. Albaiulienii și vizitatorii care doresc să vină să își petreacă timpul la Târgul de Crăciun vor putea gusta diferite bunătăți de la căsuțele amplasate în Piața Cetății Alba Carolina și să se bucure de decorurile festive de iarnă.

Peste 100 de oameni au ajuns la prima zi din Târgul de Crăciun 2026 în Piața Cetății. Astfel, spre exemplu, ei vor putea alege din diferite bunătăți, precum dulciuri sau diferite băuturi, din cele aproximativ 20 de căsuțe amenajate speciale. Printre acestea se numără: clătite, gogoși, porumb fiert sau vin fiert.

Mai mult decât zona a fost decorată cu diferite ornamente de iarnă și a fost amplasată și o scenă pe care vor avea loc diverse concerte.

Despre Târgul de Crăciun de iarnă de la Alba Iulia

Un număr de 20 de căsuțe, fiecare cu dimensiunile de 3 x 2 metri, au fost amplasate în Piața Cetății Alba Carolina. Amenajarea acestora a fost realizată astfel încât să fie păstrat un spațiu liber de acces către Sala Unirii.

Tariful de utilizare temporară a căsuțelor din lemn este de 8 lei/mp/zi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 403/2025 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte, taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2026.

Centrul Cultural Palatul Principilor asigură programul artistic, precum și activitățile dedicate copiilor și familiilor, corelate cu manifestările organizate de Ziua Națională. De asemenea, instituția coordonează programul artistic pe întreaga durată a târgului.

Evenimentul are acces liber și își propune să ofere locuitorilor și turiștilor un spațiu de petrecere a timpului liber în perioada sărbătorilor de iarnă, valorificând tradițiile și patrimoniul istoric al Cetății Alba Carolina.

Organizarea Târgului de Crăciun trebuia să fie concesionată

Inițial, organizarea evenimentului urma să fie concesionată pentru o perioadă de patru ani, alături de Târgul de Paște, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 358/2026. Procedura de atribuire a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) la data de 6 octombrie 2026.

La termenul-limită a fost depusă o singură ofertă, din partea societății WERKSTATT S.R.L. din Sibiu, deschisă în 28 octombrie. În perioada de evaluare, înainte de semnarea contractului, firma și-a retras însă oferta, motivând că timpul rămas până la deschiderea târgului nu permitea obținerea autorizațiilor, contractarea furnizorilor, artiștilor și comercianților și pregătirea conceptului propus la standardele asumate.

În aceste condiții, contractul de concesiune nu a mai putut fi atribuit pentru sezonul 2026. Pe 5 noiembrie, Primăria Alba Iulia a anunțat public că își asumă organizarea evenimentului prin serviciile și instituțiile publice proprii, în colaborare cu operatori culturali și economici.

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