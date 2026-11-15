Postul Crăciunului 2026, prima zi: Programul slujbelor duminicale de la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Postul Crăciunului 2026, prima zi: Programul slujbelor duminicale de la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Credincioșii ortodocși sunt așteptați duminică, 15 noiembrie 2026, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, pentru a participa la slujbele religioase oficiate cu prilejul Duminicii a 25-a după Rusalii, zi în care Biserica amintește Pilda samarineanului milostiv. Totodată, această dată marchează începutul Postului Nașterii Domnului, una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din calendarul ortodox.
Potrivit programului liturgic anunțat, prima slujbă a zilei va începe la ora 10:00, când va fi oficiată Sfânta Liturghie. În cadrul acesteia va fi citită Pastorala Sfântului Sinod, mesaj adresat credincioșilor cu prilejul începutului Postului Crăciunului. Programul religios va continua de la ora 18:00, cu Vecernia și Paraclisul Maicii Domnului. La slujba de seară va rosti predica Ieromonahul Teofil.
Data de 15 noiembrie are o semnificație aparte pentru credincioșii ortodocși, întrucât marchează prima zi a Postului Nașterii Domnului, cunoscut și sub denumirea de Postul Crăciunului. Acesta durează 40 de zile, până în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, și reprezintă o perioadă de pregătire sufletească pentru sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.
Postul nu presupune doar respectarea unor reguli alimentare, ci și o transformare interioară, prin rugăciune, spovedanie, iertare, împăcare și fapte de milostenie. Credincioșii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită celor aflați în suferință sau în situații dificile, să manifeste solidaritate și să își îndrepte atenția către nevoile celor din jur.
Un mesaj care se regăsește și în Evanghelia acestei duminici, în care este relatată Pilda samarineanului milostiv, consemnată în Evanghelia după Luca. Prin exemplul celui care se oprește să ajute un om căzut în mâinile tâlharilor, Mântuitorul transmite că adevărata iubire față de aproapele se dovedește prin fapte, compasiune și disponibilitatea de a veni în ajutorul celui aflat în nevoie.
Astfel, începutul Postului Crăciunului coincide cu o duminică în care mesajul central al Evangheliei este milostenia, oferind credincioșilor un prilej de reflecție asupra modului în care își pot trăi credința în viața de zi cu zi.
Postul Nașterii Domnului este unul dintre cele patru mari posturi din calendarul Bisericii Ortodoxe și are o rânduială specifică în ceea ce privește alimentația, inclusiv zilele în care există dezlegare la pește, potrivit calendarului bisericesc. Dincolo de aceste reguli, perioada este dedicată apropierii de Dumnezeu și pregătirii pentru întâmpinarea Crăciunului.
sursa foto: reintregirea.ro
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