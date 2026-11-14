Sport

Foto: România – Polonia 2-1 (0-0), în Liga Națiunilor! Revanșa tricolorilor și prima victorie pentru Hagi în meciuri oficiale

Dan HENEGAR

Publicat

acum 50 de secunde

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România – Polonia 2-1 (0-0), în Liga Națiunilor, în ultima dispută a anului pe „Arena Națională”! Revanșa tricolorilor și prima victorie pentru Hagi în meciuri oficiale!

România a învins Polonia, în Liga Națiunilor, scor 2-1 (0-0), în ultima reprezentație a anului pe „Arena Națională”

Petrecerea Divorțaților

România și-a luat revanșa după umilința de la Varșovia (0-6), din urmă cu o lună. În fața a peste 35.000 de suporteri, tricolorii au câștigat primul meci din actuala ediție a Ligii Națiunilor

După 4 eșecuri consecutive, Naționala era datoare și Gheorghe Hagi a reușit prima victorie oficială pe banca României. Patru minute magice în actul secund au însemnat reușitele lui Cicâldău (68) și Man (72), pentru o seară în care speranțele și-au făcut din nou apariția, chiar dacă Regula (82) a readus emoțiile, iar finalul a fost trăit cu sufletul la gură.

Fără Nicolae Stanciu – indisponibil, ceilați doi jucători din Alba, Andrei Rațiu și Vlad Dragomirau bifat toate minutele împotriva reprezentativei lui Lewandowski. În acest joc au debutat pentru România Corbu și I. Stoica

Naționala României încheie campania, marți, 17 noiembrie, la Stadion Bilino Polje (Zenica), cu Bosnia-Herțegovina.

foto: Gazeta Sporturilor, ProSport

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