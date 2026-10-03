În Alba avizele necesare autorizațiilor de construire ar urma să fie obținute printr-o procedură digitală, cu termen de 30 de zile: Consiliul Județean pregătește reorganizarea Comisiei de Acord Unic

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Alba de luni, 5 octombrie 2026 se află și un proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de acord unic la nivelul Consiliului Judeţean Alba şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al acesteia.

Consiliul Județean Alba propune constituirea unei noi Comisii de Acord Unic și aprobarea unui regulament de organizare și funcționare adaptat prevederilor Legii nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Proiectul de hotărâre nr. 228, înregistrat la 30 septembrie 2026, urmărește reorganizarea mecanismului prin care sunt obținute avizele și acordurile necesare autorizării lucrărilor de construcții, introducând o procedură coordonată, cu prioritate electronică și termene clar stabilite.

Inițiativa este fundamentată pe intrarea în vigoare, la 25 august 2026, a noului Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, care prevede organizarea Comisiilor de Acord Unic la nivel județean și municipal. Potrivit documentației, autoritățile administrației publice locale de la nivel județean au obligația de a organiza și operaționaliza această structură în termenul stabilit de lege.

Proiectul este semnat de președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, iar regulamentul a fost elaborat la nivelul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism, structură coordonată de arhitectul-șef Amalia Mihaela Mărginean.

O singură procedură pentru mai multe avize

Principalul obiectiv al noii Comisii de Acord Unic este centralizarea procedurală a avizelor și acordurilor necesare pentru autorizarea construirii sau desființării unor construcții, precum și pentru anumite documentații de urbanism de tip PUD.

Concret, în loc ca solicitantul să gestioneze separat transmiterea documentațiilor către fiecare instituție avizatoare, acesta va putea opta pentru depunerea dosarului prin Comisia de Acord Unic. Secretariatul va verifica documentele, va identifica instituțiile competente și va transmite simultan documentațiile către acestea.

Fiecare instituție va continua să analizeze documentația în domeniul propriu și să emită propriul aviz sau acord. La final, Comisia va centraliza rezultatele și va emite acordul unic, document care va permite continuarea procedurii de autorizare.

Regulamentul precizează expres că această procedură este opțională. Solicitanții care nu aleg varianta centralizată vor putea obține în continuare avizele direct de la instituțiile emitente, potrivit condițiilor și termenelor prevăzute de lege.

De asemenea, acordul unic nu va înlocui avizele și actele care sunt exceptate prin lege de la această procedură. Printre acestea se numără anumite documente de mediu, avizele de gospodărire a apelor, avizele din domeniul culturii și acordurile vecinilor sau ale asociațiilor de proprietari, după caz.

Termen de 30 de zile pentru emiterea avizelor

Unul dintre elementele centrale ale noului regulament îl reprezintă stabilirea unui calendar procedural.

Potrivit proiectului, după înregistrarea documentației, secretariatul Comisiei va avea la dispoziție cel mult cinci zile lucrătoare pentru verificarea inițială. În această etapă vor fi analizate competența Comisiei, existența opțiunii solicitantului, concordanța cu certificatul de urbanism, documentațiile tehnice necesare și respectarea cerințelor urbanistice care pot fi verificate la nivelul structurii de specialitate.

Dacă dosarul este incomplet, solicitantul va fi notificat cu privire la documentele sau informațiile lipsă.

Termenul principal de 30 de zile calendaristice pentru emiterea avizelor și acordurilor va începe să curgă de la data la care documentația este considerată completă și corectă, nu de la simpla înregistrare a cererii.

Regulamentul mai stabilește că fiecare avizator poate solicita o singură dată clarificări, completări sau modificări, acestea trebuind să fie motivate din punct de vedere tehnic, științific sau juridic.

Solicitantul va avea maximum 60 de zile pentru a răspunde solicitărilor de completare. După depunerea răspunsului și a documentației revizuite, emitentul va avea la dispoziție cel mult 15 zile pentru soluționarea cererii, potrivit prevederilor invocate în regulament.

Documentul interzice solicitarea unor condiții suplimentare fără temei legal sau tehnic și prevede că modificările cerute trebuie să aibă legătură directă cu investiția analizată.

Aprobarea tacită, prevăzută în anumite condiții

Proiectul reglementează și situațiile în care un emitent nu răspunde în termenele legale.

În cazul instituțiilor și operatorilor pentru care legea permite acest mecanism, neemiterea avizului în termen, în absența unei solicitări legale de completare sau a unei respingeri motivate, poate produce efectele aprobării tacite.

Există însă o excepție importantă: aprobarea tacită nu se aplică instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională.

Pentru valorificarea aprobării tacite, solicitantul trebuie să depună documentele justificative și declarația pe propria răspundere prevăzută de lege. Secretariatul va verifica îndeplinirea termenelor, va consemna situația în registrul Comisiei și va menționa expres avizul considerat emis în acordul unic.

Regulamentul mai precizează că avizele sau acordurile emise ulterior invocării legale a aprobării tacite nu produc efecte juridice în condițiile Codului.

29 de instituții și operatori în componența instituțională

Noua Comisie va avea o componență instituțională extinsă, cu participarea Consiliului Județean Alba și a 28 de instituții, autorități și operatori care emit avize sau acorduri relevante pentru autorizarea construcțiilor.

Din structura acesteia fac parte reprezentanți ai unor instituții precum Direcția de Sănătate Publică Alba, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea”, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Direcția Silvică Alba, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba și Direcția Județeană de Mediu.

Sunt incluse, de asemenea, companii și operatori din domeniul utilităților și infrastructurii, între care APA CTTA, Delgaz Grid, Transelectrica, Transgaz, Romgaz, Distribuție Energie Electrică România, Digi România, Vodafone și Orange.

Componența cuprinde și reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul Rutier, Autorității Aeronautice Civile Române, Companiei Naționale de Căi Ferate CFR, Romsilva, Gărzii Forestiere Județene Alba, Comisiei Naționale pentru Siguranța Barajelor și altor instituții cu atribuții relevante.

Fiecare instituție sau operator va desemna un reprezentant titular și un supleant.

Arhitectul-șef al județului Alba va coordona activitatea Comisiei, iar secretariatul va fi asigurat de specialiști din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism.

Un aspect important este că nu va fi necesară convocarea tuturor celor 29 de entități pentru fiecare dosar. Vor fi notificați și vor participa procedural numai avizatorii indicați în certificatul de urbanism sau cei a căror implicare este impusă de lege.

Procedura va funcționa cu prioritate în format electronic

Regulamentul prevede gestionarea electronică a tuturor etapelor: depunerea documentațiilor, transmiterea către avizatori, solicitările de completare, răspunsurile solicitanților, emiterea avizelor, dovada plăților și comunicarea acordului unic.

Până la operaționalizarea Ghișeului Unic Național de autorizare a construcțiilor, Consiliul Județean Alba va putea utiliza o adresă de e-mail dedicată și un spațiu electronic de stocare sau, ulterior, propria platformă digitală.

Documentațiile vor fi depuse în format digital și vor purta semnătură electronică calificată.

Secretariatul va avea obligația să păstreze evidența termenelor, să arhiveze documentele și să mențină un registru electronic în care vor fi consemnate cererile, imobilele, avizatorii implicați, actele emise, eventualele aprobări tacite, taxele și datele acordurilor unice.

Reuniunile fizice sau online ale Comisiei vor avea loc numai atunci când este necesară corelarea unor condiții tehnice ori analizarea efectelor unei modificări asupra mai multor avize.

Aceste reuniuni vor avea caracter de coordonare tehnică, nu de plen deliberativ. Deciziile și responsabilitatea fiecărui emitent rămân distincte.

Comunele și orașele vor putea utiliza Comisia județeană

Un alt element important al proiectului vizează relația cu administrațiile locale din județ.

Potrivit Legii nr. 169/2026, organizarea unei Comisii de Acord Unic este opțională pentru comune și orașe, în condițiile prevăzute de Cod.

Unitățile administrativ-teritoriale care nu își constituie propria comisie vor putea utiliza structura județeană, pe baza unei convenții de colaborare încheiate cu Consiliul Județean Alba.

Convențiile vor stabili persoanele de contact, responsabilitățile administrative, canalul de comunicare și modalitatea de transmitere a acordului unic.

În cazul în care o comună sau un oraș își înființează ulterior propria Comisie de Acord Unic și o operaționalizează, convenția cu Consiliul Județean va înceta de la data comunicată oficial.

Pentru dosarele aflate deja în lucru, regulamentul prevede valorificarea actelor emise și a termenelor deja parcurse, în măsura permisă de lege, astfel încât procedurile să nu fie reluate inutil.

Taxa specială pentru acordul unic ar putea fi introdusă din 2027

Proiectul stabilește că solicitantul va suporta taxele și tarifele aferente avizelor și acordurilor, în cuantumurile stabilite de instituțiile și operatorii emitenti.

Plățile urmează să fie realizate prin platforma Ghișeul.ro, iar sumele colectate vor fi virate către emitenți potrivit mecanismului legal aplicabil.

Separat, Consiliul Județean Alba își rezervă posibilitatea de a introduce o taxă specială pentru emiterea acordului unic.

Articolul 3 al proiectului de hotărâre prevede că valoarea acesteia va fi stabilită printr-o hotărâre distinctă a Consiliului Județean și că taxa va fi percepută începând cu anul 2027.

Prin urmare, proiectul actual nu stabilește cuantumul taxei. Regulamentul precizează că, în lipsa unei hotărâri distincte de instituire, nu se va percepe o taxă specială pentru acordul unic.

Ce se întâmplă cu vechea Comisie

Adoptarea noii hotărâri va determina încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 162 din 29 iulie 2021, prin care fusese înființată vechea Comisie pentru Acord Unic.

Noua structură va funcționa în baza Legii nr. 169/2026 și a regulamentului aprobat de consilierii județeni.

Proiectul conține și prevederi tranzitorii pentru certificatele de urbanism și procedurile de autorizare începute înainte de 25 august 2026. Acestea vor fi gestionate potrivit regimului juridic aplicabil fiecărui dosar, iar secretariatul va evidenția dacă procedura se desfășoară în baza legislației anterioare, a noului Cod sau a unui regim mixt.

În ceea ce privește documentațiile de urbanism, avizele obținute anterior vor putea fi valorificate în etapele ulterioare, fără a fi solicitate din nou dacă emitentul nu a stabilit necesitatea revenirii la faza autorizării.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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