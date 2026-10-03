Ştirea zilei

Update Foto | Accident în Alba Iulia: Coliziune între 2 vehicule pe Calea Moților, în zona Kaufland Cetate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Accident în Alba Iulia: Coliziune între 2 vehicule pe Calea Moților, în zona Kaufland Cetate

Un accident rutier s-a produs sâmbătă, 3 octombrie 2026, aproape de prânz, în zona Kaufland Cetate. 

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„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moților, zona Kaufland.

În accident ar fi 3 auto implicate, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 11.10.

UPDATE ISU Alba, ora 11.16:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.

În accident sunt implicate 2 autoturisme.

Se intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la locul accidentului.

foto: ISU Alba

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