Curier Județean

Video | Accident în Alba Iulia: Coliziune între 2 autoturisme pe pasarela de la Partoș

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Accident în Alba Iulia: Coliziune între 2 autoturisme pe pasarela de la Partoș

Un accident rutier s-a produs, sâmbătă, 3 octombrie 2026, în Alba Iulia.

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Este vorba de o coliziune între 2 autoturisme, un Mercedes și un Volkswagen.

Evenimentul rutier despre care vorbim s-a produs pe pasarela de la Partoș.

În coliziune au fost implicate o mașină cu numere de Sibiu și o alta înmatriculată în Alba.

În urma evenimentului rutier două persoane au fost rănite. Acestea au suferit leziuni corporale ușoare.

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