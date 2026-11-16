Pensii în România: La ce vârstă se vor putea pensiona românii în 2027

Vârsta de pensionare în România va continua să fie diferențiată în funcție de sex și de data nașterii și în anul 2027. În timp ce bărbații vor putea ieși la pensie pentru limită de vârstă la 65 de ani, femeile vor beneficia în continuare de o creștere graduală a vârstei standard de pensionare, potrivit calendarului stabilit prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

În 2027, femeile care îndeplinesc condițiile pentru pensionare vor ajunge la vârsta standard de 62 de ani și 8 luni sau 62 de ani și 9 luni, în funcție de luna și anul nașterii. Procesul de egalizare a vârstei de pensionare pentru femei și bărbați se va încheia în ianuarie 2035, când pragul va ajunge la 65 de ani pentru ambele categorii.

Informațiile rezultă din prevederile legislației în vigoare, din calendarul publicat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și din datele prezentate de publicațiile naționale.

Vârsta de pensionare pentru bărbați în 2027

În cazul bărbaților, regulile rămân neschimbate în 2027. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, conform articolului 47 din Legea nr. 360/2023.

Astfel, bărbații care împlinesc 65 de ani în cursul anului 2027 vor putea solicita pensia pentru limită de vârstă, dacă îndeplinesc și condiția privind stagiul minim de cotizare contributiv.

Acesta este de 15 ani, în timp ce stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani.

Prin urmare, un bărbat născut în anul 1962 va ajunge la vârsta standard de pensionare în 2027, în luna în care împlinește 65 de ani.

La ce vârstă se pensionează femeile în 2027

Pentru femei, situația este diferită. Vârsta standard de pensionare crește progresiv, conform calendarului prevăzut în Anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023.

În 2027, pragul va fi de 62 de ani și 8 luni pentru o parte dintre femeile care ajung la vârsta de pensionare și de 62 de ani și 9 luni pentru generațiile următoare.

Astfel, femeile născute în mai 1964 vor putea ajunge la vârsta standard de pensionare în ianuarie 2027, la 62 de ani și 8 luni. Cele născute în iunie 1964 vor putea solicita pensionarea în februarie 2027, iar femeile născute în iulie 1964, în martie 2027.

Pentru femeile născute în august 1964, data standard de pensionare este aprilie 2027, iar pentru cele născute în septembrie 1964, mai 2027. În cazul generației născute în octombrie 1964, vârsta standard ajunge la 62 de ani și 9 luni, pensionarea fiind prevăzută în iulie 2027.

Femeile născute în noiembrie 1964 vor putea ieși la pensie în august 2027, iar cele născute în decembrie 1964, în septembrie 2027. Pentru femeile născute în ianuarie 1965, pensionarea este prevăzută în octombrie 2027, iar pentru cele născute în februarie 1965, în noiembrie 2027.

Data exactă depinde de luna și anul nașterii, iar pentru stabilirea dreptului trebuie consultată anexa oficială a legii.

Câți ani trebuie să fi muncit românii pentru a ieși la pensie

Pe lângă împlinirea vârstei standard de pensionare, legislația impune și îndeplinirea unor condiții privind stagiul de cotizare.

Conform Legii nr. 360/2023, stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani.

În cazul femeilor, stagiul complet de cotizare crește treptat, în paralel cu vârsta standard de pensionare, până la atingerea pragului de 35 de ani.

Este important de precizat că stagiul minim de 15 ani reprezintă condiția generală pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă, în timp ce realizarea stagiului complet poate permite accesul la anumite forme de pensionare înainte de împlinirea vârstei standard, dacă sunt respectate condițiile legale.

Când va ajunge vârsta de pensionare la 65 de ani pentru femei

Egalizarea vârstei standard de pensionare pentru femei și bărbați se realizează gradual, pe parcursul mai multor ani.

Potrivit calendarului stabilit prin noua lege a pensiilor, femeile vor ajunge la vârsta standard de 65 de ani în ianuarie 2035.

Majorarea se face etapizat, astfel încât generațiile de femei care ajung la vârsta pensionării în această perioadă vor avea praguri diferite, în funcție de data nașterii.

Măsura urmărește alinierea progresivă a vârstei standard de pensionare pentru cele două categorii.

Cine poate ieși la pensie mai devreme

Legea pensiilor prevede și situații în care vârsta standard de pensionare poate fi redusă.

Printre acestea se numără persoanele care au lucrat în condiții deosebite sau speciale de muncă, în condițiile prevăzute de lege, dar și femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani, dacă îndeplinesc condițiile legale privind stagiul de cotizare.

De asemenea, există posibilitatea pensionării anticipate, cu respectarea condițiilor privind stagiul de cotizare și a regulilor referitoare la diminuarea cuantumului pensiei, după caz.

Prin urmare, vârsta de 65 de ani pentru bărbați sau cea de 62 de ani și 8-9 luni pentru femeile vizate în 2027 reprezintă pragurile standard, nu neapărat vârsta la care fiecare persoană se poate pensiona în toate situațiile.

Cum pot verifica românii data exactă la care se pot pensiona

Pentru a afla când pot solicita pensia pentru limită de vârstă, persoanele interesate trebuie să consulte Anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023, publicată și pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice.

Documentul cuprinde, în funcție de luna și anul nașterii, vârsta standard de pensionare, luna și anul în care poate fi solicitată pensionarea, stagiul complet de cotizare contributiv și stagiul minim de cotizare contributiv.

Calculul individual este important deoarece două persoane de același sex, născute în același an, pot avea date diferite de pensionare, în funcție de luna nașterii.

Așadar, în 2027, bărbații se vor putea pensiona la 65 de ani, iar femeile vizate de calendarul de eșalonare vor ajunge la vârsta standard de 62 de ani și 8 luni sau 62 de ani și 9 luni. Pentru ambele categorii, obținerea pensiei pentru limită de vârstă presupune îndeplinirea condițiilor legale privind stagiul de cotizare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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