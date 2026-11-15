Prevenirea adicțiilor, introdusă oficial în programul de sănătate mintală pentru elevii din Alba: Când se va lua decizia

Consilierii județeni vor vota joi, 19 noiembrie 2026, un proiect de hotărâre prin care este completat protocolul de cooperare dintre Consiliul Județean Alba, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba. Protocolul privește programul județean de informare, educare, prevenție și promovare a acțiunilor în domeniul sănătății mintale la copii. A fost aprobat prin Hotărârea nr. 444/12 decembrie 2024.

Ce se schimbă

Modificarea cea mai importantă este introducerea unui nou obiectiv: derularea de activități pentru prevenirea comportamentelor adictive la copii și adolescenți. Până acum, protocolul viza în principal depistarea timpurie a problemelor emoționale și a tulburărilor de sănătate mintală, reducerea stigmatizării și informarea cadrelor didactice, a părinților și a tinerilor.

A doua modificare privește rolul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Specialiștii din Centrul de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor, aflat în structura unității, vor contribui la organizarea acțiunilor. Denumirea centrului reflectă schimbarea de structură aprobată prin Hotărârea CJ nr. 42/19 februarie 2026, privind organigrama și statul de funcții ale spitalului.

Responsabilitățile spitalului rămân în mare parte cele din 2024:

*creșterea nivelului de conștientizare a comunității privind semnele timpurii ale tulburărilor de sănătate mintală la copii și adolescenți, cu orientarea persoanelor aflate la risc către consulturi de specialitate;

*monitorizarea populației școlare prin servicii de legătură cu școala (medicul școlar și psihologul școlar);

*realizarea materialelor informativ-educative;

*instruirea asistenților medicali comunitari și școlari din județ pentru recunoașterea timpurie a semnelor de alarmă;

*informare și suport pentru părinți, profesori și alți profesioniști implicați, astfel încât aceștia să poată accesa serviciile de specialitate.

Rolurile celorlalți parteneri nu se modifică. Consiliul Județean organizează acțiunile în unitățile de învățământ și promovează programul pe canalele proprii. DSP Alba desemnează asistenți medicali comunitari și școlari și contribuie, prin specialiștii săi, la informarea cadrelor didactice, a părinților și a tinerilor. Echipele de specialiști (medic, psiholog, asistent social, asistent medical comunitar și școlar) se vor deplasa atât în mediul urban, cât și în cel rural.

De ce acum

În referatul de aprobare, inițiatorii invocă o evaluare intermediară a nevoilor comunității și semnale primite din mediul școlar privind amplificarea riscurilor legate de adicții. Documentul citează și rapoarte recente prezentate în Senatul României, potrivit cărora jumătate dintre elevii chestionați au raportat gânduri de suicid, iar o treime se confruntă frecvent cu tristețe și însingurare, fenomenul fiind mai pronunțat în rândul fetelor. Printre factorii de risc sunt menționați mediul digital și rețelele sociale, izolarea socială, presiunea academică și substanțele interzise.

Raportul de specialitate al Direcției juridice adaugă un argument legat de acces: există un decalaj între urban și rural în privința serviciilor de prevenție și o lipsă de specialiști în mediul rural, iar stigma asociată serviciilor de sănătate mintală îi face pe părinți mai reticenți în a cere ajutor. De aceea, în document se argumentează că profesioniștii din sănătate și din educație trebuie să acționeze împreună.

Cadrul legal și avizele

Programul poate fi derulat în școli în baza Acordului-cadru de parteneriat dintre Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean Alba (HCJ nr. 69/2023). Proiectul se sprijină pe Codul administrativ, care permite consiliului județean să coopereze cu alte instituții pentru acțiuni de interes public județean, precum și pe Legea nr. 205/2025, care a aprobat OUG nr. 3/2025 privind centrele de sănătate mintală și prevenirea adicțiilor, și pe Ordinul ministrului sănătății nr. 1562/2025, care reglementează organizarea și atribuțiile acestor centre. Mai este menționată Strategia Județului Alba în domeniul sănătății 2025-2030.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia (adresa nr. 47892/28 octombrie 2026) și DSP Alba (adresa nr. 12771/2 noiembrie 2026) au transmis acordul pentru modificare. Direcția juridică a dat raport de specialitate și referat de legalitate favorabile, iar secretarul general Vasile Bumbu a avizat proiectul pentru legalitate pe 5 noiembrie 2026.

sursa foto: Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (rol ilustrativ)

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