15 noiembrie 2026: 39 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov. Mii de muncitori au ieșit în stradă

Pe 15 noiembrie 2026 se împlinesc 39 de ani de la una dintre cele mai importante revolte anticomuniste din România ultimului deceniu al regimului Ceaușescu. Într-o duminică în care românii erau chemați la urne pentru alegeri fără alternativă politică, mii de muncitori brașoveni au ieșit în stradă și au contestat deschis dictatura. Nu au cerut privilegii, ci salariile cuvenite, hrană, căldură și, în cele din urmă, libertate. Astăzi, la aproape patru decenii distanță, revolta de la Brașov nu este doar o filă de istorie, ci o mărturie despre curajul oamenilor obișnuiți, despre prețul libertății și despre obligația generațiilor de după 1989 de a nu transforma memoria într-o simplă ceremonie anuală.

Totul a început în noaptea de 14 spre 15 noiembrie 1987, la Întreprinderea de Autocamioane „Steagul Roșu”, în secția 440 – Ștanțe și Matrițe. Muncitorii au constatat că salariile le fuseseră diminuate drastic, în unele cazuri ajungând chiar la zero, fără explicații convingătoare din partea conducerii. Nemulțumirea acumulată într-o societate sufocată de austeritate, frig, raționalizarea alimentelor și lipsuri cotidiene s-a transformat într-un protest spontan. La început au fost câteva zeci de oameni, apoi li s-au alăturat colegii din schimbul întâi și muncitori din alte secții. În dimineața zilei de 15 noiembrie, protestul a depășit rapid granițele unei revendicări salariale. Coloana muncitorilor a pornit spre centrul orașului, iar pe traseu i s-au alăturat alți brașoveni. Strigătele au devenit tot mai îndrăznețe: „Vrem mâncare!”, „Vrem căldură!”, „Jos Ceaușescu!”, „Jos dictatura!”. O nemulțumire socială devenea, sub ochii unui regim care controla aproape toate formele de exprimare publică, o contestare politică deschisă.

Ajunși în centrul orașului, manifestanții au ocupat zona sediului Comitetului Județean al Partidului Comunist Român. Portretele lui Nicolae Ceaușescu au fost îndepărtate și distruse, iar cărțile propagandistice ale dictatorului au fost aruncate și incendiate. Semnificația momentului a fost cu atât mai mare cu cât Brașovul era un important centru industrial, iar muncitorii reprezentau tocmai categoria socială pe care propaganda oficială o prezenta drept principalul sprijin al regimului. Dictatura descoperea astfel că oamenii în numele cărora pretindea că guvernează nu îi mai acceptau autoritatea.

După dispersarea manifestației, a început represiunea. Miliția și Securitatea au declanșat o amplă operațiune de identificare și pedepsire a participanților. Au urmat arestări, interogatorii, presiuni asupra familiilor și anchete desfășurate inclusiv la București. Potrivit documentării AGERPRES, peste 193 de persoane au fost cercetate în legătură cu evenimentele, iar 61 au fost trimise în judecată. La 3 decembrie 1987, participanții judecați au primit condamnări cuprinse între șase luni și trei ani, executarea fiind dispusă inclusiv prin muncă corecțională. Pedeapsa nu s-a limitat la sentințele judiciare. Numeroși muncitori au fost îndepărtați din Brașov și trimiși să lucreze în alte localități ale țării, iar familiile lor au fost afectate de supraveghere și presiuni. Represiunea a urmărit nu doar pedepsirea celor care ieșiseră în stradă, ci și împiedicarea solidarizării altor categorii sociale.

Un episod relevant s-a produs la 22 noiembrie 1987, când trei studenți brașoveni – Cătălin Bia, Lucian Silaghi și Horea Șerban – au protestat în solidaritate cu muncitorii arestați. Mesajul lor, „Muncitorii arestați nu trebuie să moară!”, a devenit o altă mărturie a curajului civic din acele zile. Gestul lor a demonstrat că revolta nu se limita la mediul industrial și că solidaritatea putea depăși barierele profesionale și generaționale, chiar și într-un context în care orice manifestare de opoziție putea atrage consecințe grave.

Revolta din 15 noiembrie 1987 este considerată de numeroși istorici un moment esențial în evoluția opoziției față de regimul comunist din România. Nu a fost o manifestație izolată, lipsită de semnificație națională. A demonstrat că nemulțumirea depășise cercurile restrânse ale disidenței și pătrunsese în mediul muncitoresc, acolo unde regimul își construise o parte importantă a legitimității propagandistice. Vestea revoltei a fost transmisă în afara țării de Radio Europa Liberă, în condițiile în care presa oficială românească a păstrat tăcerea. Brașovul a devenit astfel un simbol al rezistenței și al fisurării autorității comuniste. Doi ani mai târziu, în decembrie 1989, România avea să intre în revoluția care a dus la prăbușirea regimului Ceaușescu. Legătura dintre noiembrie 1987 și decembrie 1989 nu trebuie redusă la o relație mecanică de cauzalitate, însă revolta brașoveană a demonstrat, cu mult înaintea schimbării de regim, că frica putea fi învinsă și că solidaritatea socială putea deveni protest politic.

În 2026, la 39 de ani de la acele evenimente, comemorarea revoltei trebuie să depășească dimensiunea protocolară a depunerilor de coroane și a discursurilor aniversare. Există întrebări care rămân actuale: cât de bine ne cunoaștem propria istorie, cât de mult adevăr am recuperat despre represiunea comunistă și cât de conștienți suntem de valoarea libertății? Câți dintre tinerii care traversează astăzi bulevardul 15 Noiembrie cunosc povestea oamenilor care au pornit, în salopete de muncitori, împotriva dictaturii? Memoria istorică nu poate fi păstrată doar prin comemorări anuale, ci trebuie transmisă prin educație, documente, mărturii, muzee și proiecte culturale. Identificarea responsabilităților, accesul la arhive și clarificarea faptelor reprezintă, la rândul lor, componente importante ale asumării trecutului comunist.

Revolta de la Brașov readuce în discuție și valoarea solidarității sociale. În 1987, muncitorii au ieșit în stradă pentru drepturile lor, dar protestul a fost susținut și de alți brașoveni. Ceea ce a început ca o revoltă împotriva diminuării salariilor și a condițiilor inumane de trai s-a transformat într-un act colectiv de contestare a unui sistem care refuza oamenilor dreptul de a-și exprima nemulțumirea. Astăzi, libertatea de exprimare, dreptul la protest, demnitatea muncii și posibilitatea de a contesta puterea sunt drepturi care nu trebuie considerate ireversibile sau garantate automat. Ele presupun responsabilitate, vigilență civică și respect pentru drepturile celorlalți.

Revolta de la Brașov nu aparține unei singure generații, unei instituții sau unei categorii profesionale. Ea aparține memoriei naționale. Muncitorii care au ieșit în stradă la 15 noiembrie 1987 nu știau că peste doi ani dictatura se va prăbuși. Nu aveau certitudinea că vor învinge și nici garanția că vor scăpa nepedepsiți. Aveau însă convingerea că nu mai puteau continua să trăiască în umilință și tăcere. Aceasta este poate cea mai importantă dimensiune a revoltei: curajul de a spune NU atunci când toate mecanismele statului erau construite pentru a impune obediența.

La 39 de ani de la acel moment, Brașovul are datoria de a păstra vie această lecție. Nu prin nostalgie, nu prin discursuri golite de conținut și nici prin transformarea eroilor în simple personaje comemorative, ci prin adevăr, educație și respect pentru cei care au plătit cu libertatea, cariera, liniștea familiei și, în unele cazuri, cu propria viață. 15 noiembrie 1987 rămâne ziua în care muncitorii au cerut pâine și au ajuns să ceară libertate. Iar întrebarea pe care această aniversare o aduce în fața României anului 2026 este una fundamentală: știm să prețuim libertatea pentru care ei au avut curajul să se ridice?

sursa: Agerpres, Radio România Internațional, Europa Liberă România

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