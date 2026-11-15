Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia: Iluminat arhitectural pentru clădirea unității de învățământ. Cât va costa investiția

Clădirea Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia ar putea fi pusă în valoare și după apusul soarelui. Consiliul Local este chemat să aprobe documentația tehnico-economică, la faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul „Iluminat arhitectural pe unități de învățământ – Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan Alba Iulia” în ședința extraordinară de marți, 17 noiembrie 2026.

Cât ar costa investiția

Potrivit devizului general, valoarea totală estimată a investiției este de 748.570,04 lei fără TVA. Din această sumă, 699.570,04 lei fără TVA reprezintă cheltuielile pentru construcții și montaj (C+M). Diferența, de 49.000 de lei fără TVA, ține de celelalte capitole ale devizului general, care nu sunt detaliate în documentele consultate.

Finanțarea ar urma să fie asigurată din bugetul local al municipiului și din alte surse legal constituite, în condițiile legii. Documentele nu indică o sursă concretă de finanțare externă.

Ce urmărește administrația locală

Argumentele din documente se concentrează pe patrimoniul arhitectural și pe imaginea orașului. Proiectul și-ar propune:

*valorificarea și punerea în evidență a patrimoniului arhitectural al municipiului;

*evidențierea elementelor arhitecturale ale clădirii;

*creșterea atractivității vizuale a acesteia;

*integrarea armonioasă în peisajul urban nocturn.

Autoritățile spun că vor fi folosite soluții moderne de iluminat arhitectural, eficiente din punct de vedere energetic. Documentele nu oferă însă date tehnice, precum tipul corpurilor de iluminat, puterea instalată sau consumul estimat.

Cine a făcut documentația

Studiul de fezabilitate și devizul general au fost elaborate de societatea Electronet Instalații SRL, cu care Municipiul Alba Iulia a încheiat un contract în acest scop.

Documentația a fost întocmită conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, care stabilește etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru investițiile publice.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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