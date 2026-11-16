Foto: Andrea Zsebe (LPS Alba Iulia), medalie de argint la Campionatele Naționalele de înot

Andrea Zsebe (LPS Alba Iulia), medalie de argint la Campionatele Naționalele de înot, în proba de 200 metri bras, junioare I

Andrea Zsebe, sportivă legitimată la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, a devenit vicecampioană națională, la junioare I, în proba de 200 metri bras, în cadrul Campionatului Național de înot, în bazin de 25 metri, pentru juniori I, tineret și seniori.

Competiția, disputată timp de 5 zile în Bazinul Olimpic din Otopeni, a reunit la start reprezentanți a 75 de cluburi, 429 de înotători (52 de seniori, 12 senioare la feminin; la tineret 98 de băieți și 47 fete iar la juniori I 142 băieți și 78 fete). Pentru LPS Alba Iulia au concurat doi juniori și o înotătoare, la tineret, pregătiți de prf. Daniela Bob și Marius Lobonțiu.

Cele mai bune rezultate le-a realizat Andrea Zsebe, care prin accderea în finala A a probei de 200 metri bras a obținut medalia de argint la categoria junioare I, clasându-se, în aceeași proba pe locul VII la categoria tineret și pe locul VIII la senioare. S-a mai calificat în finala B a probei de 100 m bras (locul VI la junioare I, locul 14 la tineret și locul 15 la senioare). În proba de 50 m bras a reușit calificarea în finala C a probei, terminând pe locul VII la junioare I, locul 16 la tineret și locul 17 la senioare. A mai concurat la 50 m spate unde s-a clasat pe locul 12, și în proba de 50 m liber (locul 25), la junioare I.

Bine s-a prezentat Clara-Patricia Adam, la tineret, cu patru calificari în finalele B ale probelor de 200 metri spate (locul 12), 100 m liber (locul 13), 50 m liber (locul 15) și 50 m spate (locul 15). A mai concurat în proba de 100 m spate, clasându-se pe locul 15, la categoria tineret.

Juniorul Adrian-Sebastian Truța a obtinut calificarea în finala C a probei de 200 metri bras unde s-a clasat pe locul 10 la juniori I. Deși nu a obtinut calificări în finale a avut rezultate bune și în celelalte probe: la 200 metri mixt s-a clasat pe locul 13; 100 m bras, locul 15; 100 m mixt, locul 18; 50 m bras, locul 21, toate la juniori I. Săptămana viitoare vor concura copiii de 10 ani, la Pitești, la Campionatul Național de Poliatlon. (H.D.M.)

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