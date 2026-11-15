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Programul „O CASĂ cu ROUNIT”: Voucher de 10.000 de euro pentru românii din diaspora care cumpără o locuință în România

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

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Programul „O CASĂ cu ROUNIT”: Voucher de 10.000 de euro pentru românii din diaspora care cumpără o locuință în România

Românii din diaspora care cumpără o locuință în România pot beneficia de un voucher în valoare de 10.000 de euro, prin programul „O CASĂ cu ROUNIT”.

Potrivit informațiilor publicate de AGERPRES, ROUNIT a încheiat un parteneriat cu dezvoltatorul imobiliar ONE United Properties, prin care membrii ecosistemului ROUNIT pot primi acest sprijin la achiziția unei locuințe în proiectele companiei, în urma analizării solicitării.

Programul include și servicii de consultanță și sprijin pe parcursul procesului de achiziție. De asemenea, printr-un parteneriat cu EXIM Banca Românească, au fost identificate soluții de finanțare pentru românii care obțin venituri în străinătate.

În prezent, parteneriatul imobiliar este disponibil în București, iar ROUNIT anunță că urmărește extinderea colaborării cu dezvoltatori din Brașov și Ploiești.

Românii interesați pot solicita informații la adresa [email protected].

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